在臨床上，會引起發炎的金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)已經愈來愈棘手，特別是抗生素對它愈來愈無效，終於形成萬藥不侵的「超級細菌」。然而，一項新的臨床試驗發現，一種常出現在發酵食品上的益生菌，可以阻止超級細菌的數量，從而降低感染風險。

新阿特拉斯(New Altas)報導，金黃色葡萄球菌相當常見，存在於鼻腔、皮膚，甚至腸道裡。在大多數情況下，我們免疫系統正常時，它們是無害的。但如果它進入傷口、血液、肺部，就可能會導致嚴重的感染。更糟糕的是，它對抗生素的耐藥性越來越強，一種特別危險的「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌」(MRSA)，青黴素已對它無效，甚至在最近20年，有最後防線之稱的萬古黴素(穩可信)，也出現抗藥性。一但這種超級細菌感染，會出現可怕的壞死性筋膜炎。

那麼，有沒有以「以菌對菌」的可能?美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID)就進行這樣的研究，團隊發現一種名為枯草桿菌(Bacillus subtilis)的細菌，竟然會干擾金黃色葡萄球菌的傳播與增殖，使得它們被侷限在一種不致於擴大的程度。

在農業上，枯草桿菌已成為一種改善土壤的重要幫手。(圖/農委會)

枯草桿菌是普遍存在於土壤及植物體表，日本傳統食品的發酵大豆(納豆)，就會滋生大量的枯草桿菌，已被認定為對人類有益之益生菌。

在臨床試驗中，115名確定身上生有金黃色葡萄球菌菌落的受試者，每天服用枯草桿菌，另一組人服用安慰劑，持續30天後，研究人員發現，實驗組身上的金黃色葡萄球菌明顯減少，腸道中的菌落數量減少了96.8%，鼻腔中的菌落減少65.4%，可以說是「成效斐然」。而對照組沒有檢測到改變。

首席研究員麥可奧圖(Michael Otto)博士說：「我們發現，益生菌不會獵殺金黃色葡萄球菌，但會發散一種干擾素，強烈地削弱金黃菌的增殖能力。」

團隊表示，這是一種有效的預防性治療方法，適用於感染金黃色葡萄球菌的風險較高的人群。事先使用，防範可能的嚴重感染。