希臘政府17日售出規模35億歐元的新一批10年期公債，結果市場反應熱烈，共吸引219億歐元資金搶買。此批債券2033年6月到期，票面利率為4.25％。負責承銷新債的銀行包括巴克萊銀行、美國銀行、德國商業銀行、摩根大通與法國興業銀行等。