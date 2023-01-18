希臘標售10年期新公債 市場反應熱烈 23:532023/01/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 希臘政府17日售出規模35億歐元的新一批10年期公債，結果市場反應熱烈，共吸引219億歐元資金搶買。此批債券2033年6月到期，票面利率為4.25％。負責承銷新債的銀行包括巴克萊銀行、美國銀行、德國商業銀行、摩根大通與法國興業銀行等。 全球高評級複合債 潛利高 美債回穩 股市多頭行情可期 致富膠囊－投資級債券將在2023年綻放光彩 #熱烈 #億歐 #希臘 #標售 #公債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年前撿便宜 海關拍賣好貨多 12:322023/01/16 財經 希臘末代國王辭世 將低調長眠前王室莊園 13:312023/01/12 國際 新竹工業區廠房標脫 每坪單價37.6萬元 18:392023/01/17 財經 苗栗縣務會議邀請鄉鎮市長列席 熱烈交流地方建設發展 12:382023/01/10 政治 日銀傳終結殖利率曲線控制 04:102023/01/18 全球財經 拒打COVID-19疫苗遭停職 希臘醫護重返工作崗位 15:232023/01/03 國際 《基金》台灣首發 富邦推美國通膨連結公債指數境內基金 12:482023/01/13 財經 港府發行今年首批綠債 規模創高 04:102023/01/06 全球財經 美債殖利率飆升 銀行警戒 04:102023/01/05 財經要聞 Meta遭愛爾蘭監管機關開罰近4億歐元 13:472023/01/05 財經 政策助攻 亞洲高收債歡呼 04:102023/01/17 投資理財 5年期公債得標利率 大跌 04:102023/01/13 財經要聞 大洋郵輪「VISTA」新船亮相 羅馬5／13出發首航 11:532023/01/11 生活 永康鹽行國中區段徵收土地1／18首次標售 15:102023/01/05 區域情報-台南 升息影響 273天期國庫券決標貼現率上揚至1.09％ 21:322023/01/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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