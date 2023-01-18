希臘政府17日售出規模35億歐元的新一批10年期公債，結果市場反應熱烈，共吸引219億歐元資金搶買。此批債券2033年6月到期，票面利率為4.25％。負責承銷新債的銀行包括巴克萊銀行、美國銀行、德國商業銀行、摩根大通與法國興業銀行等。

全球高評級複合債 潛利高
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