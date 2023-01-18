高雄一名單親媽媽與人夫交往，遭到對方配偶提告求償，對此，單親媽不否認與男方關係踰矩，惟求情是男方先主動追求，希望能調降賠償金等。高雄地院審結，判單親媽媽須賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與丈夫婚姻生活本幸福美滿，未料單親媽媽小花（化名）明知道她丈夫已婚，仍於2022年4月間與丈夫交往，經常傳送穿著裸露的清涼照片，並多度與丈夫前往汽車旅館發生性行為。

正宮控訴，甚至去年5月間，他們一家四口出門旅遊，小花還以丈夫同事自居，要求同行，她會知情是因為，丈夫於去年7月向小花提分手，但小花不願意接受，還持續以手機、訊息等方式騷擾丈夫，她認為自己的婚姻生活遭到嚴重破壞，故依法向小花請求50萬元撫慰金。

對此，小花表示，去年3月至4月間因業務往來結識男方，當時男方不斷私下聯繫她，訴說自己家庭不幸福，希望能與她當紅粉知己等語，她一時心軟才接受男方追求；至於清涼照部分，是因男方稱她親餵母乳的畫面很美，她才傳送照片，認為正宮求償金額過高。

高雄地院審理時，法官認為小花的確傳送清涼、或沒穿衣服的照片給男方，不論理由為何，在知情男方已婚的前提下，都不應該傳送照片；性行為部分，法官參考人夫的證詞，認定2人曾發生10次性行為，綜合以上，酌情後判小花應賠償30萬元為適當，可上訴。