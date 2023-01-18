出版業年度盛事台北國際動漫節、台北國際書展，將在新春寒假檔接力登場，今年規模更甚疫前，博客來、樂天KOBO等網路書店、電子書平台不輸陣，即日起推出線上國際書展先點燃戰火，鎖定宅男、文青、青年學子等消費族群，搶賺上億元紅包！

台北國際動漫節將在1月27日（初六）登場，今年集結95家廠商、520個攤位，主辦單位中華動漫出版同業協進會預估，5天入場人次突破45萬，營業總額上看1.5億元，超越去年的43萬人次、1.2億元。

今年動漫節有兩大特色，一是來自台灣與日本的虛擬直播主（Vtuber）最多，有日本首位地方政府公認Vtuber「茨日和」、Vtuber歌手「根本凪」將現身日本館，開賣正版週邊商品，二是台日韓國作者與漫畫家首登場。

青文出版社副理吳宗謙表示，Vtuber這兩年在台灣爆紅，台灣更是全球Top5打賞國家，還有狂熱粉絲租公車廣告為Vtuber慶生，也有業者向日本最大Vtuber經紀商hololive取得Vtuber肖像授權，3月將在台北開設主題咖啡廳。

另外，全年最大圖書優惠活動台北國際書展將在1月31日（初十）登場，參展國家數33國、國內外出版社470家，都勝於去年，主題國為波蘭，並規劃綜合書區、童書區、動漫輕小說區、國際書區、數位出版、文學書區等八大書區，並首創文創桌遊區，活動場次逾250場，預估參觀人次逾25萬。

時報出版董座趙政岷表示，今年台北國際書展展期在過年後、寒假期間，民眾拿到紅包、學生放假方便參與，加上聚集國內外知名暢銷作家、插畫家、漫畫家，包括龍應台、林懷民等，可望吸引人氣回籠。隨網路書店大打折扣戰，momo等網路書店在去年雙11下殺到66折、58折，使台北國際書展折扣誘因降低，如何加強讀者與作者接觸、體驗，延續閱讀熱情，則是出版社衝高買氣的關鍵。

此前，以博客來為首的網路書店先推出「2023線上國際書展」，博客來即日起7萬本中外圖書、雜誌全面2折起，電子書7元起，指定品項單筆訂單滿777再現折77元，有別以往，除調降消費回饋門檻，並推出全圖書優惠活動，1月17日至24日限時加碼，25元圖書折價券天天現領現用。