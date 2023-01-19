憲兵211營負責總統府維安，被稱「天下第一營」、「鐵衛營」。春節將至，國安會秘書長顧立雄17日與憲指部指揮官周廣齊中將視導，勉勵官兵靈活調整訓練方式，修訂應對作戰計畫，有效強化衛戍作戰能量。但此舉也引發外界臆測，顧立雄是否將接掌國防部長？PTT鄉民酸爆表示：「笑死，法律系真的萬能，什麼都懂」、「沒人才了嗎？」、「法律系國防」、「全部是非專業酬庸」、「乾脆叫替代役林九萬來當算了」。

根據《青年日報》18日報導，顧立雄17日在周廣齊等人陪同下，赴憲兵211營春節慰問。憲兵211營被稱為「天下第一營」、「鐵衛營」，主要負責總統府內外維安特勤工作，主要任務是保護正副元首和政要，除了相當要求體態與體能，還要具備刀槍棍棒、格鬥等各項戰技，條件比一般憲兵還高。

報導提到，顧立雄特別代表總統蔡英文祝賀官兵新年快樂及頒贈加菜金，勉勵單位戮力戰訓本務，成為捍衛國家主權與國土安全的穩定力量。周廣齊感謝顧立雄對憲兵的支持與照顧，強調會持續推動官兵關懷照護工作，改善人員住用空間及生活品質，進而提升部隊戰力；期盼幹部精益求精，帶領單位向上成長，勉勵官兵須綜觀敵情威脅變化，靈活調整訓練方式，修訂應對作戰計畫，有效強化衛戍作戰能量。

對於外界臆測顧立雄可能接防長，PTT鄉民表示：「笑死，法律系真的萬能，什麼都懂」、「這不就大風吹而已？跟上次警察輪調一樣」、「都一些酬庸肥貓在玩大風吹」、「國防，經濟，國安..真厲害」、「換一個沒用的大律師幹嘛」、「沒人才了嗎？」、「怎麼都這些老屁股」、「顧立雄如果接國防部長真的會讓人笑死」、「福利熊真是多才多藝阿，是怕軍方叛變逆？」、「全部是非專業酬庸，事務官很可憐要背黑鍋」。

還有人說「笑死法律系的接國防部長」、「真諷刺，法律系治國，結果台灣反而越來越像是個無法無天的人滿地橫行的國家」、「亡台必民進黨」、「EE妳這樣小心美國爸爸又不爽了」、「厲害了，懂財金又懂國防的律師哪裡找」、「法律系國防」、「這樣國軍體系的不會跳腳？」、「民進黨持續敗票中」、「硬拔一個女性上將當國防部長都比一個沒有軍事背景的好多了」、「你乾脆叫替代役林九萬來當算了XD」。