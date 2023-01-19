太大也是困擾！俄羅斯有一名26歲女子貝爾蒂（Anastasiya Berthier）天生擁有34KK大胸部，結果為生活帶來許多不便，像是試穿衣服時常常會卡住、搭飛機不能坐經濟艙等，甚至發生許多意外，讓她超尷尬。

報導，貝爾蒂來自莫斯科，Instagram擁有超過150萬人追蹤，時常分享自己的好身材，不過卻也帶來不便，搭乘飛機時只能搭商務艙或頭等艙，尤其是長途旅行，「這樣才有空間可以展開椅子，並伸展背部，而且比較有隱私」。另外，她在服裝店試穿時，很常會卡住，需要別人幫忙才能脫掉，有時甚至會把衣服給撕破。

貝爾蒂因為胸部，常常鬧出笑話。（圖／翻攝自artdikaya_ IG）

貝爾蒂感嘆，要找到適合她的衣服很難，通常會從專門為大胸部女性設計的網站訂購衣服，但還是很難找到可以容納她的尺寸，最後往往只能訂製。不只如此，她的大胸部還引發不少事故，除了會不小心壓壞桌上的東西，也曾在外出購物時，不慎碰撞到人，結果把東西打翻。就連走在路上，司機的目光都會在她身上，險些釀成嚴重車禍。更尷尬的是，貝爾蒂有次去騎馬，穿了一件非常寬鬆的衣服，起初都很順利，怎料馬一開始跑，她的胸部竟掉了出來。

事實上，貝爾蒂並非唯一因為大胸部而遇到困擾的人，英國威爾斯一名模特兒，因為擁有M罩杯，美國人對待她就像是對待一塊肉一樣。

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