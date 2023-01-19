大陸雲南一名男子前往辦結婚證，但工作人員還沒到休息時間，卻以要吃飯為由拒絕辦理，男子表示自己已經跑了3次都沒辦成，氣炸怒懟「一句吃飯就讓人回去，這就是基層公務員的服務態度嗎？」目前當局已經得知此事，正在核查處置。
綜合
報導，一名男子於去年11月16日到雲南鎮雄羅坎鎮便民中心要辦理結婚證，但工作人員以要吃飯為由提前半小時下班，該男子表示，13日就已經來過一次，當時工作人員稱結婚證用完了，16日上午工作人員又提前下班，要他下午再來辦理，工作人員又稱其證件不齊全。除此之外，從影片還可以看到一名工作人員還在辦公區域吸煙，而牆上貼著禁止吸煙的標誌。對此，鎮雄縣委宣傳部回應，已經知道此事，正在核查處置。
影片曝光後，網友紛紛表示「還有工作人員敢這樣搞啊」、「他沒有做到全心全意為人民服務，可以開了」、「像這樣辦事員就應該開除」、「能去那裡工作的都有一些關係的，處理也是隨便處理一下，不痛不癢」、「越是偏僻的地方風氣越是這樣」、「別說，這些小地方的確實是這樣的，態度很不好」。
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