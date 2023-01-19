新春該到哪裡玩呢？不妨與「小塹有約」到新竹舊城吃美食、欣賞護城河藝術燈飾、百年新竹公園逛花市、參觀動物園、體驗吹製玻璃與欣賞自然美景，也可以到青草湖體驗天鵝船，走入人文、貼近自然的私房路線，帶你品味新竹風貌。

歷史悠久的新竹市，除了著名的城隍廟廟口小吃，還有許多巷弄美食。新竹市推出「小塹有約」小旅行活動，今已邁入第7年，帶領旅客認識新舊融合的百年舊城，其中特別推薦給自由行旅客「名家帶路嚐舊城」與「風城眷村裡的秘境探險」兩條路線。

散步地圖不藏私 遊歷古今

「名家帶路嚐舊城」散步地圖，由在地美食達人為饕客帶路，探索城市老店、品嚐由人文風情醞釀出的城市滋味，推薦老饕們可從中央商場與中央市場的人氣美食「糯米餃」，至城隍廟沿著北大路冰品店走到北門遺址，重新探索舊城故事。（下載地圖：https://reurl.cc/xQVZ2V）。

「風城眷村裡的秘境探險」散步地圖，推薦旅客騎著YouBike走訪眷村風景，包括將軍村、碗容奶奶家及梁氏甜點等店家，回憶過往眷村的熱鬧及人情味。（下載地圖：https://reurl.cc/MNKvgL）

新竹舊城區的美食與眷村文化都藏在蜿蜒曲折巷弄中，仔細品嚐將會發現令人驚豔的店面與風景，歡迎國人於春節假期，規畫一趟漫遊新竹舊城的小旅行！

來到舊城區也千萬別錯過越來越多文創年輕店家進駐的「東門市場」，包括特色甜點、韓式料理、泰式料理、日式拉麵、創意麵線、咖啡店、酒吧等，懷舊的空間展現新創意，讓人忘了置身傳統市場。

▲青草湖水上活動。(圖／新竹市政府提供)

新竹公園是全台少見位於市中心的大型公園，地理位置相當易達，旅人下了火車、客運，步行即可抵達。新竹公園內有許多熱門景點包括深具日式風情的湖畔料亭、玻璃工坊「春室Glass Studio＋The POOL」以及市立動物園、昆蟲館、假日花市等，園內的櫻花每到2月將陸續綻放，歡迎民眾規畫悠閒的半日散步行程。公園相關資訊請鎖定新竹公園粉絲專頁（https://www.facebook.com/hsinchupark）及Instagram「新竹公園」官方帳號（https://www.instagram.com/hsinchupark/）。

山林相映 湖光山色

喜愛享受湖光山色的朋友，推薦水陸域活動雙棲勝地青草湖，青草湖擁有豐富自然景觀資源，更是台語老片《難忘的鳳凰橋》取景地，過去水域淤積、水質優養化且設施老舊，經過市府大規模改造，清除淤泥、改善水質、修復護岸休憩空間，改善夜間照明，更整頓全長2公里環湖步道，還引進SUP、天鵝船等好玩水上活動，讓遊客能盡情享受湖光景色。

天鵝船體驗採現場報名、SUP立式划槳則須線上預約，相關活動細節請參考青草湖水域遊憩中心（除夕至初二休）（https://reurl.cc/Gxaq23）。

護城河藝術燈 打卡新景點

夜間除了城隍廟、東門市場美食，當然也不能錯過一年一度的新竹過好年護城河藝術燈飾，1月6日起至2月5日展期橫跨過年及元宵，2023年為兔年，由藝術家陳奕彰及在地清華大學等5組藝術創作團隊帶來闔家觀賞的藝術燈光裝置，邀請民眾享受新竹東門城的古今風貌及穿梭在藝術作品及護城河的自然生態中。

揮別2022的後疫情時代，2023年迎來兔年，透過趣味、充滿奇幻的作品，讓孩子們跟著兔子的腳步探索護城河，讓全家大小跟著兔子們「one two three Jump！（萬兔順利，Jump！）跳進奇幻故事裡，悠遊護城河沿岸，迎接萬事順利又美好的一年。

▲青草湖夜景。(圖／新竹市政府提供)

（新竹市政府廣告）