教育部推動「生生用平板」政策，預計在113年完成全台國中小教師數位素養研習，雲林縣積極推動增能計畫，A1、A2研習已完成各為17、27場次，共2177人次參與，超前教育部的預定期程，到校觀課也已完成54場，目標是讓孩子們願意讀、感興趣、易理解。

訪視偏遠學校 改善軟硬體

教育處長邱孝文表示，雲林縣政府超前規畫生生有平板的目標，一般及非山非市學校平板與學生數的比例，也從6：1提高至3：1，目前全縣偏遠國中小已達標，成效名列全國前茅。

雲林智慧教育中心的教師團隊。(圖／雲林縣政府教育處提供)
雲林智慧教育中心的教師團隊。(圖／雲林縣政府教育處提供)

因應「生生用平板」，雲林縣府教育處成立數位學習精進辦公室，規畫科技課程，並展開訪視全縣國小行動，協助各學校改善網路環境，以及提升教師的數位教學知能，訪視過程發現偏遠學校確實在軟硬體需要更多的資源與協助。

監看網路品質 定期測試

到校訪視的輔導人力除與老師座談外，也實地勘察學校網路品質，教育處每日有專人監看各校網路流量是否足夠，對於平板數量較多的學校也定期到校測試，落實「班班有網路，生生用平板」。

領航員：張麗善（雲林縣長）12年國民基本教育課綱在國小階段並無固定科技領域課程，雲林縣超前部署成立雲林縣國小科技課程編輯小組規畫國小資訊科技教育內容，111學年度開始提供全縣國小參用，並納入各校校訂課程之中，國小三年級開始每學年提供20節以上課程，以幫助雲林子弟面對未來科技時代的挑戰。(圖／雲林縣政府教育處提供)
領航員：張麗善（雲林縣長）12年國民基本教育課綱在國小階段並無固定科技領域課程，雲林縣超前部署成立雲林縣國小科技課程編輯小組規畫國小資訊科技教育內容，111學年度開始提供全縣國小參用，並納入各校校訂課程之中，國小三年級開始每學年提供20節以上課程，以幫助雲林子弟面對未來科技時代的挑戰。(圖／雲林縣政府教育處提供)

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