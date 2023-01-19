教育部推動「生生用平板」政策，預計在113年完成全台國中小教師數位素養研習，雲林縣積極推動增能計畫，A1、A2研習已完成各為17、27場次，共2177人次參與，超前教育部的預定期程，到校觀課也已完成54場，目標是讓孩子們願意讀、感興趣、易理解。

訪視偏遠學校 改善軟硬體

教育處長邱孝文表示，雲林縣政府超前規畫生生有平板的目標，一般及非山非市學校平板與學生數的比例，也從6：1提高至3：1，目前全縣偏遠國中小已達標，成效名列全國前茅。

雲林智慧教育中心的教師團隊。(圖／雲林縣政府教育處提供)

因應「生生用平板」，雲林縣府教育處成立數位學習精進辦公室，規畫科技課程，並展開訪視全縣國小行動，協助各學校改善網路環境，以及提升教師的數位教學知能，訪視過程發現偏遠學校確實在軟硬體需要更多的資源與協助。

監看網路品質 定期測試

到校訪視的輔導人力除與老師座談外，也實地勘察學校網路品質，教育處每日有專人監看各校網路流量是否足夠，對於平板數量較多的學校也定期到校測試，落實「班班有網路，生生用平板」。