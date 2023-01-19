交通部觀光局推出國內許多不同型態、多樣化的自行車旅遊路線，其中，雲嘉南濱海國家風景區包含2條，分別是途經在舊鐵道、嘉南平原或蔚藍濱海的「東石、北門」路線，以及結合台南濱海自然、人文、生態和在地小吃美食的「安平、七股」路線。

嚴選3大路線 感受多樣景緻

除了觀光局推薦的2條路線，雲嘉南濱海國家風景區管理處也盤點雲嘉南濱海各景區，嚴選3大自行車路線，每場次里程數為32至37公里不等，車友能以時速15公里輕慢速度，沿著台61幸福公路及環島一號線、鄉間堤道，感受濱海多樣地景。

雲林縣成龍濕地。(圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處)

觀燈塔賞教堂 共遊濱海小鎮

雲管處推薦的第1條「極西點－國聖港燈塔」極點路線，從七股遊客中心出發，沿台61公路旁鄉道一路往南，銜接多元自行車路線（台江33）至七股潟湖，飽覽夕陽映襯著蚵架的日暮風情畫，在台南極西點折返，還能感受宛如「撒哈拉沙漠」的磅礡美景。

第2條為充滿粉紅泡泡的「浪漫雙教堂」幸福路線，自嘉義布袋高跟鞋教堂出發，騎乘至台南北門水晶教堂，沿台17線、多元自行車路線（夕鹽31-1）至井仔腳瓦盤鹽田，回程經過南布袋濕地，可細細觀察豐富生態，以及品味白色雲嘉南景點中最浪漫的幸福氛圍。

第3條則是適合親子共遊的「雲林濱海小鎮」黑森林路線，從口湖遊客中心出發，途經梧滯洪池、子寮喔熊藝術村及幽靜綠蔭的三條崙黑森林自行車道，體會討海人的日常、魚塭、濕地、沿海風情，絕對值得親身到訪的自行車祕境。

領航員：陳煜川（雲嘉南濱海國家風景區管理處長）雲嘉南濱海國家風景區橫跨了雲林、嘉義、台南的沿海地區，嚴選雲嘉南濱海3大經典路線，都是結合西濱鹽業文化景點及浪漫美地，並串聯雲嘉南濱海觀光圈食、宿、遊、購、行，讓車友們以慢遊的方式，飽覽雲嘉南豐富的生態與人文風情。(圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處)

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