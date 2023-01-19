取消風紀股長 減少教室對立

教育處從108年起取消風紀股長制度，取而代之的是服務股長、自治股長等等，把教室裡的管理工作回歸到老師本身，學生幹部以服務代替管理、以自律代替他律，不只減少學生之間衝突，也改變校園風景，更能凝聚班級共識，建立向心力。

試辦友善班級 營造有溫度校園

試辦友善班級的目標是營造有溫度的校園生活，不放棄每一個孩子，讓孩子都能受到鼓勵及肯定，在愛的環境中找到自我興趣及自信。縣長饒慶鈴表示，學校會提供老師們辦理好書閱讀、心情分享、同樂會表揚等不同活動的空間，藉以凝聚班級向心力及營造互助的溫暖，也透過全國首創的創業社團，培養學生創新精神與創意思維，讓對學科缺乏興趣的學生，也能喜歡到學校上學。

扎根品格教育 用合作與鼓勵拉近彼此

縣府主辦「品學盃校際籃球賽、班級大隊接力」的團隊體育活動，目的在於從賽事中培養品格及凝聚團隊向心力，不管比賽贏或輸，過程中的相互鼓勵、合作默契養成，是學生之間最好的禮物。縣長饒慶鈴表示，學校的體育教育不單只有競技，更是一種品格教育之理念落實，透過團隊競賽活動，來強化國中小校園團隊精神及班級凝聚力，讓學生充滿向心力，更重視團隊的榮譽。

把孩子找回校園，讓孩子天天喜歡上學。(圖／臺東縣政府教育處)

美學學美 校園變得不一樣了

讓校園成為美感浸潤的場域，落實美感教育從校園環境生活開始。教育處從四年前著手改善廁所、教室及校門轉角空間，改善之前的規畫討論加入學生老師的發想，結合在地特色，為空間注入新的樣貌。改善後的廁所不再惡臭難聞、多功能美學教室變成下課10分鐘的放鬆、討論空間，校門的美化轉角成為親師生駐足談話的交流天地。饒慶鈴說，從美學思維出發的學習空間改造有助於培養孩子閱讀力與品格力，因為空間加入孩子自己想法，能在自己喜歡的校園上課，孩子都好開心。

成效看得到 獲頒中輟預防業務績優縣市

臺東縣政府教育處用「3+1教育方程式」把學校打造成為孩子喜歡去的地方，教育部公布110學年度國中小中輟生統計資料，相較前年臺東縣中輟率下降近9成，自110年10月後，連續10個月皆低於全國平均，並與連江、金門、澎湖等並列全國中輟人數最低排名。復學率上升幅度更為明顯，於110年10月後更達成100％復學率，而再輟率22.449％，較前年度下降44.218％，為臺東縣近十年最好成績。

教育就是創新經營，面對問題，要找到更好的解決方法，不應該用過去的思維教育現在的孩子，面對未來的挑戰，更需要的是創新的教育課程跟教育願景。讓我們為20年後的臺東，培育更具有競爭力的未來人才而繼續努力。

領航員：饒慶鈴（臺東縣長）打造學校成為孩子喜歡去的地方，我們做到了！把孩子找回校園，讓孩子天天都喜歡上學。臺東縣政府落實正向管教、試辦友善班級計畫，班級幹部以服務代替管理，持續辦理品格扎根、打造美學校園、開辦特色創業社團，讓學校不只有分數高低的比較，更是安心展能的溫暖場域。(圖／臺東縣政府教育處)

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