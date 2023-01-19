臺北市環保局訂定「臺北市公廁環境衛生管理自治條例」，已經行政院核定，並於111年10月12日公布施行，環保局表示，該自治條例的實施，為國內公廁管理立下里程碑，未來該局將持續精進北市公廁的各項軟硬體設施，為臺北市民打造更優質、安心、友善的公廁環境品質。

公廁環境管理法制化

早年民眾對公廁常有「臭、髒、醜」的負面印象，更可能淪為城市觀光發展的阻礙。臺北市率全國之先，自90年起推動「公廁年」計畫，因推動成功，中央於97年參採北市作法，訂定「推動臺灣公廁整潔品質提升計畫」，要求各縣市開始進行公廁管理，建立公廁整潔分級制度。環保局多年來持續提升各項軟、硬體設施，104年底率先推動「貼心公廁」制度，公廁內只要有坐式馬桶就需提供「馬桶坐墊紙或坐墊消毒液」等貼心設施；110年推動各類型廁間設置扶手及求助鈴。隨著社會多元化的發展，以及民眾對公廁品質要求愈來愈高，採計畫管理公廁的方式已無法跟上時代的腳步，也無法滿足市民的需求。

公廁列管囊括13類公私場所

因此，環保局積極研議將公廁環境管理全面納入法制化，於111年公布施行「臺北市公廁環境衛生管理自治條例」，這也是全國首部將公廁管理納入法制化的地方自治專法，使公廁管理依法有據，強化管理的效度和強度，更優化公廁的如廁品質，提升臺北市的國際觀光城市形象。

廁間門外便器類型標示。(圖／臺北市環保局提供)

環保局表示，該自治條例共計14條，分為立法目的、主管機關、公廁類別、公廁應設設施、公廁所有人及管理人之義務、公廁分級及檢查頻率、罰則等，立法重點包含：

（一）明定列管對象：針對北市13類公私場所公廁（包含公園或綠地；加油站；批發或零售市場；交通場所；百貨公司、量販店、超商或超市；宗教場所；觀光景點或遊樂區；大專院校；政府機關、公營事業、區民活動中心或里民活動場所；連鎖餐飲店；醫院；文化育樂活動場所）進行列管檢查，各公廁管理單位應確保公廁設施功能正常及環境清潔衛生。

（二）列管公廁應設置包括馬桶坐墊消毒液等貼心設施、衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備、掛勾（置物架）及擦手紙（烘手機）等友善設施。

（三）列管公廁應維持設施功能正常及維護環境清潔衛生，設施故障或環境衛生異常時，應標示停用，並進行修護。

（四）明定公廁衛生標準及查核機制，列管公廁應接受環保局之檢查評分且級別達普通級以上，針對優良公廁及清潔人員應定期辦理表揚及獎勵。

限期未改善最高罰1萬

（五）公廁若有未符合規定設置之基本設施，自條例公布施行日起1年內完成設置，但有正當理由，經環保局同意者得延長完成，期限至多1年。另應設置設施未設置，經通知限期改善未改善者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰。

環保局表示，「臺北市公廁環境衛生管理自治條例」公布施行後，後續將積極輔導各公廁管理單位，公私合力提升北市安全、友善及優質的如廁品質。除從法制面要求公廁管理單位需維持公廁清潔並完善其設施外，環保局也呼籲全民培養良好的如廁習慣，提升公德心，共同創造北市優質之公廁環境，提升觀光形象，讓臺北市成為國際一流的大城市。

廁間內應設設施及衛生紙丟馬桶標示。(圖／臺北市環保局提供)

（臺北市環保局廣告）