中興新村過去是臺灣的政經中心，也是臺灣第一個以英式花園城市概念去打造的都市。中興大學2022年9月首先進駐的循環經濟研究學院，是亞洲第一個以循環經濟為主題的研究學院，與國內47家知名企業合作，包含正瀚生技、台積電、正隆、中鋼、友達、上緯等，聚集新農業、智慧科技、綠色半導體三大重點領域，以產業需求為發展重點，培育新一代淨零高階人才。

集學術跟產業研發的重鎮

興大校長薛富盛表示，中興新村南核心的整體規劃，是以歐美大學城的概念，作為設計規劃的參考標準。以「原貌整修、優化建築」為原則，保留原有白牆紅瓦、低樓層的景觀特色，導入智慧管理與再生能源，藉由建物之更新維護，提升整體文化景觀價值。未來南核心會是一個集學術跟產業研發，以及顧及到全球環境、氣候變遷等議題研究的重鎮。

▲中興大學設立亞洲唯一的循環經濟研究學院。

打造國家級淨零排放團隊

蔡英文總統2022年9月13日出席進駐儀式時表示，臺灣面對全球永續的發展趨勢，以及綠色供應鏈的產業需求，政府特別訂定「2050淨零碳排」目標，興大成立的循環經濟學院，不僅結合產業共同打造國家級團隊，更為臺灣推動淨零碳排之路，建構產學合作的最佳典範。興大第一期要進駐的單位，代表著臺灣在下一個世代最重要的產業跟科技的需求。

中興大學於2023年啟動後續進駐，包括，專業學院與中心，以及方舟植物園、昆蟲博物館、運動體育活動區等，未來無論是運動場域或展覽場館，都將開放在地居民使用，打造共融的生活空間。

▲領航員：薛富盛（國立中興大學校長）。中興大學於2022年9月進駐中興新村南核心，設立南投分部，已啟用循環經濟研究學院、綜合大樓與南投分部成果展示互動中心。效法矽谷精神，將研究量能帶進南投縣，循環經濟研究學院率先進駐，以國家重點產業研究領域為核心，帶動產業與地方發展。

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