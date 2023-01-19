「1999市民一碼通專線」24小時全年無休。今年春節假期共有10天，若發現鄰里周遭有困難的家庭，請您發揮愛心，即時撥打1999通報求助，幫助弱勢家庭立即獲得協助。一旦接獲家庭暴力、性侵害及兒少虐待事件通報時，社工會及時給予緊急保護、安置或其他必要處置。

臺中市各區公所備有緊急食物包，針對發生急難事件三餐不繼的弱勢家庭，即時提供飲食。另外，統一、全家、萊爾富、楓康、來來超商(市) 及家樂福量販門市，皆設置「愛心守護站」，若臺中市未滿18歲弱勢家庭之兒少有緊急餐食需求，可至超商店內食用80元的餐食。

▲春節前夕市長至街友關懷協會送暖關懷問候。(圖／臺中市政府社會局)

臺中市低收入戶預計於1月13日前收到市府發放的2500元春節慰問金，另臺中市社會福利八大津貼也將於112年1月10日前全數撥付完畢；此外，對於臺中市家庭福利服務中心服務之急難戶及因年度內遭逢重大事故致生活陷困之個人及家庭，於農曆春節前提供預防性服務措施－溫馨快遞愛心關懷您。

針對中低收入獨居老人或身心障礙者，於農曆春節期間，以代餐方式發送提供營養餐飲服務。另為保障獨居長輩的生命安全，市府列冊的獨居長輩家中，皆裝設主機與隨身按鈕，24小時和服務中心連線。

農曆春節期間如天氣寒冷，將啟動防凍計畫，一旦獨居長輩的身體狀況不適宜獨居時，保護性社工將予以緊急適當安置。同時結合民間協力團體及宮廟提供緊急避寒、餐食、沐浴、禦寒衣物等，避免街友遭凍。

▲臺中市社會局致贈弱勢獨居長者及身障者年菜及關懷物資。(圖／臺中市政府社會局)

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