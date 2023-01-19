旗山糖廠，位處東高雄九區門戶，高雄市政府向經濟部申請「旗糖創新博覽場域計畫」，辦理舊倉庫群建物修繕與景觀改善工程，將旗山百年糖廠轉型為「旗糖農創園區」，以地方創生為出發點並兼具美學的建築設計，打造文化體驗、文創工藝、農產加工加值等複合機能的創新基地，以產業文化結合地方物產行銷與觀光休閒，成為高雄山城的新亮點。

攜手台糖 改建百年糖廠

高雄市政府與台糖公司合作，將擁有百年歷史的旗山糖廠改建為「旗糖農創園區」，為保護原有自然與人文生態環境，秉持自然環境與人文並存的精神，除保留既有原生樹林植被外，新植栽則優先選用原生種植物，配合鄰近楠梓仙溪景觀，構成倚傍河川、背靠山巒、親近聚落，豐富與多層次自明性地景與環境。

場域內製糖工場辦公室及紅磚倉庫等建物修復，主要尊重歷史意義，以原形貌、原工法修復，其構件以表現獨特場域風貌結合修復與更新為原則。園區採低量體與低密度開發方式，保留大面積開放空間與糖業建築特色，除提供社區住民與遊客作為休憩娛樂的場所，也是山城九區推動綠色農業循環經濟、體驗經濟與數位經濟機能重要農業生產環境，協助在地城鄉特色產業創新升級。

▲琉創工園商品照。(圖／高雄市政府都市發展局)

「旗糖農創園區」埸域之景觀及建物修繕工程，繼前年（110年）獲高雄市城市工程品質（景觀工程類）金質獎後，去年（111年）8月再度榮獲社團法人中華民國不動產協進會2022年主辦「國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎、9月獲頒第三十屆中華建築優良空間活化類金石獎。

力邀業者 推廣在地美食

旗糖農創園區目前進駐商家，有「月亮．香蕉城」旗山老字號商店，嚴選旗山香蕉純手工製作好吃的香蕉蛋捲；「兩溪．大滿館」為日光小林社區發展協會自製具平埔文化的農產品，如薑黃臭豆腐及薑黃酥；「琉創工園」致力推廣玻璃工藝及開辦師資培訓，利用回收玻璃重新製作各式精美飾品及藝術品，現場可以參觀選購；「大旗美農村體驗物產直賣所」主要推廣旗美地區在地青農文創商品，特別是在旗山才有的香蕉米乖乖；「玖農社」由正修科大協助旗山、杉林、甲仙、桃源等社區的小農拓展如中寮無絲薑、旗山DC咖啡、草澤精釀啤酒、桃源梅子等農產品銷售通路，今年也會有新的商家陸續進駐開業，歡迎各位春節期間，除了逛逛旗山老街，還可以帶家人到園區踏青。

▲園區製糖辦公室（現為服務中心）。(圖／高雄市政府都市發展局)

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