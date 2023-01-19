位於國道3號中和交流道環道中的漳和濕地，是新北市首座都會型人工濕地園區，濕地生態豐富且多樣，扮演濕地環境保育及環境教育推廣功能，現由新北市環保局管理，民眾可預約入園及專人導覽服務，體驗都市生態輕旅行。

園區占地6.7公頃，水域面積約0.9公頃，以中坑灌渠及錦和運動公園污水為主要處理對象，透過水生植物把水中污染物轉化去除，淨化後的水再放流回到中坑灌渠；園區近自然式溪流利用塊石跌水營造高低落差，增加水體與空氣接觸時間來提升水中溶氣，加速微生物分解污染物，模仿台灣自然溪流上游窄下游寬的特色，創造與濕地截然不同的水域環境，增加棲地多樣性與景觀價值。

花期接棒輪流開

漳和濕地儼然是台灣動植物生態的縮影，有為數不少的特有亞種，以及候鳥來此過境、渡冬，一年四季美不勝收。春季2到4月可欣賞杜鵑花，還有清雅的流蘇花，一紅一白，相得益彰。

邁向清明時節，即改由台灣原生種小型野生蘭花登場，因花朵盤旋而上如同龍柱而名「盤龍蔘」，來到漳和濕地時一定要注意腳步可別不小踩到了。

春夏交替之際，油桐花開始在苗栗以北的區域綻放，當油桐花瓣如雪花般灑落在草地上時，與一整排的盛開白色圓球狀風箱樹共同點綴濕地。接下來還可看到出淤泥而不染的荷花與蓮蓬，吸引了鷺科鳥類前來駐足。

昆蟲蝴蝶翩翩舞

5月開始來到光臘樹區看著樹上的刻痕，尋找號稱台灣第二大甲蟲的獨角仙，刮著樹皮的同時，光臘樹流出的汁液也吸引了蝴蝶和長腳蜂等昆蟲前來，形成了這個區域很特別的「共餐」景象。

每年7月開始是專屬「蝴蝶們」覓食的季節，隨著大王仙丹的盛開，包括大琉璃紋鳳蝶、黑鳳蝶、玉帶鳳蝶及大鳳蝶陸續出現，民眾在漳和濕地的鳳蝶大道可近距離觀察及欣賞到鳳蝶在覓食時的翩翩舞姿，豐富的食物鏈展現整個步道的花草樹木的特色與生命力。

夏季的尾聲換「四色樹」登場，台灣欒樹的蒴果像千萬個小燈籠掛在樹梢，逐漸開始轉換顏色，也訴說著天氣及溫度開始有了變化。

候鳥越冬來報到

在冬天腳步到來，最先來漳和濕地報到的是極北柳鶯，中白鷺、大白鷺和蒼鷺等也紛紛前來報到。而有別於前些日子忙碌的蝴蝶，開始找到好吃又好住的「產房」產卵，讓新的生命可以續在這個濕地繼續繁衍；一顆顆的蝴蝶卵紛紛被產在葉子最隱密的部位，期待未來在這繼續大放光彩。

新北市環保局表示，農曆年假期間別忘了來到濕地故事館，今年新春特別活動以「筊」兔三窟為活動名稱並且以濕地故事館館內及周邊生態為主軸設計趣味活動，活動積極籌備中，期待與民眾相見。

夏-鳳蝶大道可近距離觀察及欣賞到鳳蝶在覓食時的翩翩舞姿。（林振興拍攝）

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