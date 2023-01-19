嶄新的兔年即將來臨，準備好出門走春，迎接充滿希望的新一年嗎？位於臺灣東北角的黃金博物館，千萬別錯過！本山五坑黃金坑道、深入坑道VR奇幻體驗，以及閃亮亮的220公斤超大金磚，將與大小朋友一同賀歲，喜迎金兔好運旺旺來！

透視礦山5G展 邁向大著金的新一年

黃金博物館「大地館」甫於2022年11月開幕，首檔常設展「透視礦山」，呈現九份、金瓜石、水湳洞地區地質與人文的互動脈絡。其中「深入坑道」VR體驗，重現本山四坑「大著金」發現大黃金的奇幻歷險，絢麗的聲光效果，相信將帶給大小朋友一段難忘的黃金旅程。

本山五坑 金礦坑風華再現

黃金博物館220公斤大金磚，增添財運。(圖／黃金博物館提供)

「本山五坑」是目前臺灣唯一保存較為完整的金礦坑，在幾位老礦工的帶領下，五坑歷經兩年終於完成修復！踏入本山五坑，將回到昔日的採金礦場；坑道內部設置礦工蠟像模擬採礦情景，再現採金榮景；坑道外的輕便道臺車，重現礦山運輸景色。大小朋友帶著掘金的心情進入金礦坑，新的一年也將財氣滿滿。

喜迎金兔 福氣財神賀新春

新年期間，到黃金博物館走春，多項應景活動，讓民眾喜氣洋洋！園區除了大地館、本山五坑外，還有四連棟日式宿舍、煉金樓、金屬工藝館、共學館，以及展示220公斤大金磚的黃金館。館舍裝飾燈籠、張貼新春聯，年節氣氛滿滿。遊客服務中心福氣財神發送黃金糖，讓大家吃甜過好年。 初二到初八期間，每日前50名來博物館踩春集章的大小朋友，可以兌換迎春好禮！悠揚樂聲、神奇魔術、造型器等不同的街頭藝人，將陪伴大家樂開懷。昇平戲院也將放映懷舊喜劇片，歡迎大小朋友邀請親朋好友一同欣賞，來度過這個充滿喜氣的兔年春節。

透視礦山-5GVR實境及沉浸式投影體驗，與大小朋友一起走過大著金年代。(圖／黃金博物館提供)

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