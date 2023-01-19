橘世代來臨，中高齡者延後退休，臺北市就業服務處協助中高齡、高齡有工作能力者持續參與勞動市場。銀髮職務新創中心與銀髮友善企業共同開發新創職務，辦理就業促進課程、企業參訪及職場體驗。此外，南港銀髮人才服務據點為銀髮族職場續航輔導，不僅有職涯諮詢服務、研習課程講座等，也提供多元就業媒合路，讓銀髮族繼續在勞動市場中發光發熱。

職場體驗參訪 提升媒合率

◆銀髮職務新創中心：

˙銀髮人力招募：1.就業促進課程辦理認識職/行業等課程，為求職前做準備。2.企業參訪藉由參訪了解友善中高齡、高齡者的職場環境，並安排現場面試。3.職場體驗。藉由體驗活動了解實際工作內容，並安排現場面試。4.新創銀髮職務針對55歲以上求職者量身訂製銀髮友善工作職務，使銀髮者發揮自身優勢。

銀髮職務新創中心與台北寵物商業同業公會辦理寵物產業訓練課程，回響熱烈。此外，還辦理電子商務產業、批發零售產業、餐飲業教育訓練課程，公私合力營造友善銀髮就業環境。

另外，銀髮職務新創中心專門為55歲以上的銀髮者打造職場體驗，與友善廠商統一超商、吉野家、三商餐飲、藏壽司、摩斯漢堡、文華東方酒店合作辦理職場體驗參訪，讓銀髮求職者職前充分認識工作內容，提升媒合成功率。

▲南港銀髮人才服務據點研習課程上課情形。(圖／臺北市就業服務處提供)

就業研習課程 助重返職場

◆南港銀髮人才服務據點：

˙服務對象：1.設籍、居住在臺北市、工作於臺北市之依法退休者，或年滿55歲以上民眾或求職者。2.工作地點設置於臺北市之銀髮友善廠商。

˙服務項目：1.非典型就業機會及就業媒合為依法退休人員，55歲以上求職民眾，提供多元、多樣化職業體驗，協助促進就業媒合。2.勞動法令及職涯諮詢服務透過面對面諮詢面談，盤點依法退休者及55歲以上求職民眾過往工作經驗，發展多樣職業探索及體驗的可能性，創造新興職涯可能性。3.就業研習課程或活動規畫許多促進求職民眾就業研習課程或活動，期望提升求職民眾之求職助力，以期能順利重返或續留職場。4.辦理世代交流講座辦理相關講座、座談會等活動，使企業間經驗交流，推動銀髮友善之職場環境。

世代交流講座 強化溝通力

南港銀髮人才服務據點為銀髮族提供全方位的課程，包含「破除年齡魔咒，再創黃金歲月」，透過案例分享鼓勵學員肯定自我，從新出發；「履歷表撰寫實作班」讓學員於課前完成履歷撰寫，課程進行中完成修整；「面試技巧工作坊」能了解面試應對技巧及口語表達。

南港銀髮人才服務據點規畫多場就業研習課程及世代交流企業講座，期望協助銀髮族建立自信心，強化人際溝通能力，讓銀髮族順利再度進入職場。

▲銀髮職務新創中心企業參訪過程。(圖／臺北市就業服務處提供)

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