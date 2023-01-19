桃園航空城步入實質開發，各工區陸續開工，聯外交通將全面便捷化，諸多知名企業看好航空城發展將進駐產專區，未來大園將成高科技樞紐，吸引青年返鄉就業。市府積極興辦公共建設，例如開闢華興池生態公園，大園區公所亦全力配合市府，推動大園轉型，打造宜居生活圈。

大園沿海信仰中心竹圍福海宮供奉主神輔信王公，以傳統儀式「飛輦轎、過金火」聞名，2022年5月將神尊請至蘆竹臨時紅壇，原址已最後清空，許多信徒不捨，把握最後時間到廟宇回憶過往，大型開發案下，傳統文化保存備受關注。

▲大園區致力推動客家業務，今年辦理菁寮老街觀摩導覽活動。(圖／桃園市大園區公所)

7萬彩色海芋爭豔 一起「芋見愛神」

桃園彩色海芋季每年3至4月間在大園溪海休閒農業區登場，吸引百萬人次造訪，已成大園重要品牌活動，2022年以「芋見愛神」為主題，種植7.2萬株、多達15品種、9種顏色海芋綻放爭豔，結合東西方8大愛神裝置藝術超吸睛，創造期間限定熱門景點。

大園區致力推動客家業務，以客家文化為基底結合多元族群加入，並融合在地食農體驗系列活動，以及在地社團特色表演等，以開放、融合、創新態度，翻轉客家文化。

大觀盃海洋國際馬拉松睽違2年回歸，風雨澆不熄跑者毅力，在台61線黃金海岸奔馳，還有機場起降飛機「陪跑」，補給站延續澎湃美味，為全台唯一海陸空祕境路線，行銷運動觀光同時推廣愛護海洋觀念。

▲桃園市竹圍福海宮神尊已恭請至位於蘆竹的臨時紅壇。(圖／桃園市大園區公所)

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