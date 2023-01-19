桃園市復興區因大自然賜予的山林及溪水天然條件，搭配上緯度氣候的優勢，孕育出各式各樣的季節性食材，在地業者運用原民、客家、西式等不同的烹調手法，創造出許多特色佳餚。大多數的店家都位在美麗山嵐環繞或是可欣賞大自然景致的地方，大大增加品嚐美食的好心情。如果您想要品嚐道地原民餐點或是水果入菜等，只要掃描復興美食地圖Qrocde（https://reurl.cc/oZZR9v）就可以找到在復興地區的美食餐廳及優惠折扣，還有機會可以一年四季品嚐到不同好味道！

部落文化深入體驗

說到復興區大家想到的就是桃園的泰雅族原鄉地區，在這幾年不同部落年輕人回鄉後，發揮創意把原有的傳統文化重新包裝成有趣的體驗行程，如編織工藝DIY、竹器製作DIY、小米醃肉DIY等，搭配上故事解說與部落導覽，讓民眾認識泰雅文化。

▲復興區餐廳業者使用當季食材，運用原民、客家、西式等不同的烹調手法，創造出許多特色佳餚。(圖／復興區公所提供)

除此之外，不論你在哪個月份前來，都有不同的農特產與特色花卉，在地農友結合食農教育或是DIY體驗，推出許多適合親子方案，例如：橘子果凍／果皂DIY、盒栽花卉組合DIY、咖啡烘豆DIY或是採果摘菜，也有單純讓大家賞花賞楓的秘境及森林步道，還可以透過搭乘石門水庫藍色公路前往新溪口吊橋參觀等多樣化的內容，適合全家大小一同前來！如果是喜愛戶外挑戰體驗活動的年輕人，也可以找在地合法提供溯溪、瀑布垂降、高空彈跳、攀樹及山林滑索等活動的業者或教練，滿足您勇於挑戰的需求。在地也有許多民宿，不論想要一日遊或多日遊，復興都能滿足您旅遊的需求！

伴手禮有多元選擇

復興好禮種類多元，有食品類、生活用品類及工藝文創類，從吃的到用的統統都有，歡迎大家可以來復興挖寶或是透過線上訂購！更多復興資訊歡迎關注復興三好臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/fuxinggoods。

▲桃園市復興區是泰雅族原鄉區，新溪口吊橋是適合闔家同遊。(圖／復興區公所提供)

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