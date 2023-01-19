臺中市力推酷運動 擘劃國際化多元酷城市 運動成就創高峰

臺中市近年來運動風氣盛行，競技運動卓越表現稱霸全國，各項運動建設積極推動，並透過運動與賽事，全面帶動城市發展邁向國際舞臺；市長盧秀燕用心擘劃，打造「酷運動、酷城市」，推動多元化運動政策，帶領臺中市創下多項全國第一。

今年中信兄弟成功蟬聯總冠軍，創下二連霸精采紀錄，盧秀燕在市府廣場前觀看直播，並與逾2000位市民們一同拋下封王黃色彩帶雨，場面熱情，球迷歡呼喊出邁向三連霸的目標，市府並舉辦大遊行，吸引萬名球迷齊聚臺中街頭慶賀中信兄弟總冠軍，城市運動風氣持續提升。

加碼培訓金 照顧基層選手

臺中市在全國運動成績躍升全國第一，市府為照顧基層選手需求，加碼頒發「績優運動選手培訓獎助金」，每位金牌選手月領2萬元，可領24個月至下屆賽會為止；臺中市也在110年全國運創紀錄勇奪電競與籃球史上首面金牌、全中運連2年奪下全國冠軍、全民運成功完成4連霸，運動成就再創高峰。

為照顧臺中市基層選手的需求，市長盧秀燕創設並加碼頒發「績優運動選手培訓獎助金」。 (圖／臺中市政府運動局)

此外，臺中市多項重要運動建設持續興建與完工，包括巨蛋體育館完成設計、全國首座足球運動休閒園區即將動工、全國首創「國民暨兒童運動中心」照顧全齡的運動需求，吸引其他城市到訪取經；臺中市投入逾百億建設運動場館與設施，目前累計有11座運動中心啟用與動工，拚全力打造臺中運動城。

棒球經典賽 重返臺中洲際

城市運動風氣的盛行有賴全民運動發展，市府積極推動職棒、職籃、企排、女足、女壘等多種項目，更積極爭取國際重要體育活動到臺中舉辦，2022年亞洲唯一臺灣首場的「RED BULL飛行日大賽」即吸引超過6萬人參與，另亞錦賽、世界12強賽、U23世界盃等國際棒球賽事接連到臺中，「世界棒球經典賽（World Baseball Classic）」也將重返臺中洲際棒球場舉行，預計掀起先一波棒球熱潮。

臺中市長盧秀燕上任後投入逾百億建設運動場館與設施，近4年累計有11座運動中心啟用與動工，圖為北屯國民暨兒童運動中心動工。(圖／臺中市政府運動局)

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