「新北後花園」土城再升級

新北市土城區人口漸增，捷運三鶯線和樹林線未來將座落在此，為讓民眾安居樂業，實踐宜居之城，土城區公所近年不僅建置共融遊戲場，也積極盤點轄內的公有土地，建設YouBike2.0站點和機車格，另外，中央路也重新規畫，纜線下地、遷移行道樹後，人行道空間大幅增寬，和平路彈藥庫的道路也重新刨鋪，提供民眾安全舒適的環境。

此外，土城山地面積占全區一半以上，擁有豐富的自然生態景觀，除了有天上山、文筆山、火燄山等微笑山線步道，鄰近捷運三鶯線媽祖田站的「龍泉溪」，透過里長、社區發展協會等單位努力，近年來也成為民眾觀蝶賞螢的好去處。

全齡共融遊戲場 闔家大小好歡樂

土城綜合體育場1999年啟用至今，已使用超過20年，體育場內遊戲場遊具、體健設施設計漸顯單調，透過新北市景觀處的「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，耗資1500萬元於111年2月13日展開汰換作業，嶄新的遊戲場在9月20日完工，經檢驗合格後，於11月1日啟用，分別設置冒險樂園遊戲區、共融親子互動區及榕樹樂齡體健區，再搭配體育場既有的田徑場、直排輪場、寵物公園、風雨籃球場及自然步道，為市民帶來更豐富的休憩空間。

這座全齡共融遊戲場從幼到老都能友善使用，青年有各項運動設施，屬於長者的樂齡體健設施及休憩空間也十分完備，營造了土城首座適合闔家大小的全方位場域，發揮最大綜合使用效果，人流可望比往年增加1.5倍，每年估計約30萬人次使用。

土城區公積極盤點轄內閒置土地，去年至今完成123處公有土地活化。(圖／土城區公所提供)

公有土地活化 邊陲交通更便利

土城區建案逐年漸增，加上三鶯線、樹林線將建構完成，在居住、交通機能加持下，吸引許多外來人口遷居，也帶來交通工具增長，機車位可說是一位難求，土城區公所2021年開始針對公有土地調查造冊，和各局處及里辦公處合作，2年內完成123處公有土地活化。

土城小區塊的閒置土地主要規畫為機車停車場、公園小綠地、微笑單車站，其中機車格已達1127格，紓解在地民眾急迫的停車需求；公園小綠地則廣設休閒健身場域，並完善兒童設施，在人口稠密區共建置5處；而設置在學校、捷運、公車等交通樞紐處的微笑單車站也完成65座，共750個車柱，讓居住在邊陲民眾交通更加便利。

司法園區重劃 工程即將啟動

土城司法園區區段徵收已於111年11月15日進行公告，力拚116年完工，總面積約為84.01公頃，未來土地規畫住宅、商業、公園綠地、新北地方檢察署、新北地方法院及看守所等司法機關使用外，配合國道三號增設金城交流道。

目前司法園區由內政部土地重劃工程處辦理規畫設計，司法園區計畫中公園綠地占地約7.87公頃，土城區公所特別要求規畫單位朝向「土城森林公園」目標進行設計，包含親子及全齡共融特色公園，期許成為新北市第一座森林公園，重劃工程預計112年進行工程發包施工，另國道三號金城交流道交付用地由交通部高速公路局進行施作，藉由不同專業單位分工合作，帶動區內城鄉及交通建設，提供市民居住優質環境。

媽祖田旅遊系統建置 輕旅行好去處

位於雪山山脈末梢的媽祖田有300年歷史，制高點可俯視大台北盆地，遠眺淡水河口、大屯火山群及桃園等地，景致秀麗，周遭的龍泉溪全長約5公里，由多條小溪匯流，流域面積約300甲，最後注入三峽溪，當地堪稱觀察自然生態的天堂，旅客往往駐足在此，流連忘返。

土城區公所近年來持續針對媽祖田進行總體營造，將帶來多元的人文特色，目前規畫「新北市土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫」，積極爭取經費，預計將營造土城新興自行車遊憩動線、串聯微笑山線家山旅遊系統、打造土城生態教育景觀環境。

土城綜合體育場全齡共融遊戲場的冒險樂園遊戲區。(圖／土城區公所提供)

待旅遊系統建置，再配合媽祖田捷運站2023年完工，可串連土城龍泉山系自然生態與地方文化，加上天上山山系賞桐、賞螢等特色，健行還可一賞美景，最後藉著三鶯捷運站的開發，串聯了土城微笑山林登山系統、市區自行車動線，民眾不妨可來這個「新北後花園」，來場放鬆身心的輕旅行。（土城區公所廣告）