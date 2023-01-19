疫後小旅行 遊大日月潭

全球疫情逐步解封後，世界觀光組織（UNWTO）倡議永續觀光，綠色旅遊成為未來觀光旅遊業的發展趨勢，日月潭國家風景區管理處觀光策略早已朝綠色觀光邁進不曾停歇，並為疫後迎接國內、外旅客，整合豐沛、多元資源推出深度旅遊體驗；無論生態、文化、美食及樂活等面向，滿足不同旅人需求。

朝霧賞日出 自行車環潭

疫情期間，日月潭風管處進行水社、朝霧碼頭設施提升工程，朝霧碼頭是賞日出景點，清晨時湖面霧氣蒸騰，晨曦薄霧更顯得迷人，「水社朝霧」成日月潭八景之一，此次整建工程將藍天白雲、湖光山色濃縮進入口意象，並增建碼頭休憩平台、改善停車空間、優化人車動線，將提升服務品質，促進觀光發展。

日月潭風管處2000年創立起，致力推展綠色觀光，2012年起補助船家汰換柴油船成電動船，近年推減塑運動，2022年榮獲「全球百大綠色旅遊目的地」銀質獎。電動船減少船浪與聲響，遊客搭乘時可以靜靜地欣賞日月潭之美。船家也將服務升級，除了導覽解說，更提供各式餐點、音樂表演等客製化服務，讓包船遊客在船上享受尊榮。

遊客除了日月潭搭船遊湖，也可選擇騎乘自行車蒐羅水岸千變萬化的景色，日月潭環潭約30公里，沿途湖光山色、景緻宜人，曾被美國CNN旗下旅遊生活網站CNNGO票選為全球十大最美自行車道。

遊客依自身體能選擇公路自行車或電動自行車，自向山遊客中心出發順時針環潭1圈，途經水社、朝霧碼頭、九龍口，該區間路段平坦，再往文武廟方向地勢較陡，騎乘較吃力，途經日月潭纜車站，可仰望纜車來回穿梭外，觀賞冬末春初盛開的粉色櫻花，中午可在伊達邵商圈品嚐邵族美食，再出發往玄奘寺。

玄奘寺、慈恩塔地勢較高，可俯瞰日月潭美景稍作休息，經玄光寺大彎坡後，一路下坡至頭社，最後自頭社返回向山遊客中心路段是大長坡，坡度十分陡峭，屬高強度。因部分路段自行車道尚未串接完成，建議可沿著環潭公路騎乘，並注意安全。

原鄉DIY體驗 觀布農祭儀

除環湖攬勝，日月潭風管處也輔導部落推出體驗遊程。邵族文化發展協會，推出邵族環保繩編織袋、貓頭鷹鑰匙圈、奇力魚吊飾等；丹大布農生態旅遊協會主推馬告香氛DIY體驗，還能觀賞布農族八部合音暨達瑪巒部落祭儀，參加獵人教室體驗傳統射箭、狩獵陷阱等，體驗布農文化。

遊客走讀潭區湖光山色後，再利用台灣好行日月潭線、台灣好行車埕線等大眾運輸系統，輕鬆順遊沿途景點，如埔里酒廠、牛耳石雕公園、桃米紙教堂、九族文化村、日月老茶廠、向山遊客中心、水里蛇窯、車埕鐵道觀光小學堂等。

日月潭風管處2000年創立起，致力推展綠色觀光。(圖／日月潭國家風景區管理處)

埔里地理中心碑2020年7月納入日月潭國家風景區範圍，其位居台灣中心的虎頭山三角點重新整建，2022年初完成虎頭山至鯉魚潭步道，並興建視野更佳的棧道平台，三角點保留意象石柱，搭配蝴蝶、流水等鐵雕裝置藝術，展現埔里是蝴蝶王國、泉水之鄉特色，及台灣人面對困境鋼鐵般堅韌意志。附近虎頭山飛行場則是眺望埔里盆地、觀賞夜景與飛行傘運動勝地。

鐵道觀光行 看石虎列車

為增加集集、車埕鐵道觀光能量，廢除的車埕國小注入鐵道元素創立「鐵道觀光小學堂商場」，除了鐵道展示館，還有藝文空間、創意商品販售及特色餐飲等，讓車埕多了可遊逛新據點。

車埕鐵道展示館播放日語、客語、台語、中文等的月台故事，展示石虎香蕉彩繪模型列車，讓參訪者依集集線各站站名對照新舊照片，彷彿交錯時空進行人文知識巡禮，還有仿製日治時代集集車站屋頂的等比例實木模型，對建築有興趣的民眾千萬別錯過。館外則有追火車隱藏景點，鐵道迷們可收集「7站1線」九宮格紀念章。

隨著「鐵道觀光小學堂商場」開幕，賦予車埕國小嶄新價值，豐富了遊客的體驗，也為車埕、集集地區的鐵道旅遊譜出新篇章，讓旅客沿著鐵道故事的軸線，串起在地產業與觀光。

埔里地理中心碑2020年中納入日月潭國家風景區範圍，其虎頭山三角點位居台灣中心。(日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

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