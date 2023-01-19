2023年新年新氣象，許多新制上路，其中很重要的是民法成年下修至18歲，包括結婚、銀行開戶、辦理貸款、申辦信用卡及購買運動彩券等，只要年滿18歲即能自行決定。

為迎接兔年到來，台灣運彩總經理林博泰和3位年輕人一同拍攝兔年賀歲影片，祝賀大家新年快樂並感謝過去大家對運彩的支持，因為透過投注台灣運彩，不僅能看比賽更精彩，還能挹注國家運動發展基金，支持台灣體育運動發展更健全，讓台灣選手在國際舞台上發光發熱。

2023年運彩賀歲影片中，三位熱愛運動的年輕人，以各種運動代表陽光及熱血的形象呈現年輕活力；而總經理林博泰也說明新制：「聽好了世界，我只說一遍喔！民法通過今年開始滿18歲就是成年人，滿18歲就可以買運彩」，希望大家加入買運彩看比賽更精彩的同時，也為國家體育發展盡一份心力。

台灣運彩總經理林博泰和三位熱愛運動的年輕人，祝大家新年快樂財運滿滿。(圖/中時新聞網攝)

透過影片告訴大家，今年起滿18歲就可以買運彩的同時，也可以幫助國家體育的發展！因為國人每買台灣運彩100元就有10元自動挹注到國家運動發展基金，成為培訓我國體育選手的資金來源，受惠的國手包含王冠閎、林昀儒、陳玟卉及文姿云等人，日前也受邀台灣運彩拍攝影片，表達對大家的感謝與支持，這正也呼應台灣運彩「買運彩 助體育 增光彩」的最佳展現！