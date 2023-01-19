CARPOST打破市場對中古車交易的不信任，利用系統整合和區塊鏈紀錄汽車履歷，搭配售後服務雙管齊下，利用大數據篩選出車主喜好的車，建立優質的販售平台。車博資訊系統股份有限公司創辦人陳柏文表示，台灣的二手車交易次數偏少，希望能改變風氣，未來再推出訂閱制服務，提高市場信任度，開拓二手車的未來藍圖。

CARPOST打造最透明中古車交易 強調售後服務建立市場信任

「每台新車終身在二手市場被交易的次數，美國日本都達到3次，台灣只有1次多一點，在中古交易比例中其實偏低。」車博資訊系統股份有限公司技術長葉臨軒說明台灣對二手車交易尚未發展成熟，期望改變風氣。

如果能夠使台灣每部車交易次數增加1次，GDP能增加3000億。於是CARPOST利用區塊鏈技術，使二手車在進口、買賣、維修上都有清晰紀錄，使車主購買相對安心。

CARPOST利用區塊鏈技術，使二手車在進口、買賣、維修上都有清晰紀錄，使車主購買相對安心。(圖:中時新聞網攝)

CARPOST相當重視進口車的交易，利用大數據篩選出民眾喜好的車，再確保台灣驗車完善，陳柏文認為消費者買車只是第一步，更強調後續服務。因此，CARPOST與多家公司合作，為車主精打細算，保險選擇富邦產險、國泰及新安東京；車貸服務則與新光銀行做配合。在全台灣都有簽約的保養車廠，車主在保固上無後顧之憂。

CARPOST也注重網路前端服務，只要透過預約，就可以聯繫全台簽約的保養廠進行服務，廠商的服務態度與水平都會由CARPOST把關，民眾能感受到一條龍服務的謹慎態度。

保養車廠的服務態度與水平都會由CARPOST把關，民眾能感受到一條龍服務的謹慎態度。(圖:中時新聞網)

未來CARPOST將會開始注重零件整合，提供源頭零件給合作保養廠，讓消費者始終受惠於品牌，在汽車交易和保養維護上都享受到CARPOST的口碑。

陳柏文說，讓每個消費者買到夢寐以求的車子是他們的目標，更支持中古車交易的健全發展，未來更推出訂閱式服務，讓受眾可以輕鬆換車，感受中古車交易所帶來的魅力。

CARPOST深耕中古車交易市場，認為建立市場的信任感是第一目標，接下來再依靠多元、更靈活的交易機制，便能開拓這個市場原本不存在的藍海空間。

臺企銀創投總經理吳瑞元表示，二手車交易是一塊民眾關心的市場，車輛的資訊不對稱一直是被詬病的問題，CARPOST利用AI及區塊鏈技術重新整合資訊系統，創建有利於消費者的二手車電商平台，並提供上下游共效服務，讓消費者有更多元化的用車方式，並運用CARPOST訂閱制系統「客製化」買車租車方式，讓消費者擁有各式夢想車種的選擇更多。有效解決使用者最大痛點，其創新服務可望推廣至其他國家，建立國際化車輛服務平台，值得期待。