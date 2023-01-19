面對拜登政府不斷施壓，荷蘭終於受不了，外貿部長施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，不會草率跟進美國對大陸晶片出口製造技術實施新限制。荷蘭政府早在2019年起禁止艾司摩爾（ASML）向大陸出口最先進極紫外光（EUV）微影設備，但仍可銷售上一代深紫外光（DUV）機台，然而美國打算進一步圍殺大陸晶片業，要求把 DUV也納入禁售範圍。

路透日前報導，荷蘭外貿部長施賴內馬赫說，荷方已經跟美國討論很久，不過華府在去年10月祭出新規定，改變了整個局勢。「不能因為他們（美國）向我們施壓2年，我們就必須簽字同意，我們不會這麼做。」她提到，荷蘭也與日本、南韓、台灣、德國和法國等國磋商。

早先在川普政府施壓下，荷蘭政府於2019年起禁止ASML向大陸出口最先進極紫外光（EUV）設備，但仍可銷售前一代深紫外光（DUV）機台。2021年ASML賣給大陸DUV舊款機台，價值約20億歐元（約台幣650億元），占總銷售額比重為 16%。

由於美國企圖進一步擊垮大陸晶片業，要求ASML也把 DUV列入禁售對象，不過荷蘭和ASML態度不是那麼明確。

ASML先前表示，若遵循美國政府規定，不賣先進晶片設備給大陸，將影響該公司約5%營收。大陸已經超越美國，成為ASML的第三大客戶。