今年春節長達10天，許多人會選在這時整理顏面，美美地迎接新年！近期來自韓國炙手可熱的Oligio俗稱「玩美電波」，成為愛美人士進廠保養的新選擇，以非侵入式的治療大幅縮短術後恢復期，且含有冷噴技術減少疼痛，不需要舒眠也能完成療程，深受小資族的喜愛。

Oligio俗稱「玩美電波」使用單極電波，加熱臉部真皮層，幫助自身產生膠原蛋白。(圖:中時新聞網攝)

陳德忠醫師指出，「玩美電波」屬於非侵入式、免挨刀的治療，術後幾乎不需要恢復期，且和傳統電波一樣使用單極電波，成效有目共睹。單極電波透過高頻振動(6.78MHz)，以40-60度加熱臉部真皮層，刺激膠原蛋白，進而改善鬆弛。「玩美電波」的能量強度屬極深層，使用一次便能有所察覺。

陳德忠醫師表示，施打玩美電波療程後可以立即發現輪廓線有上提的感覺，若持續1-3個月，感覺會更加明顯，像是輕度法令紋、木偶紋，毛孔、細紋、膚質都會有不同的感受。

台中綺麗嘉美型診所陳德忠醫師表示，療程後可以立即發現輪廓線有上提的感覺，若持續1-3個月，感覺會更加明顯。(圖:中時新聞新聞網攝)

「它比較客製化，對小資族來說更容易負擔。」陳德忠醫師指出，傳統電波的探頭必須一次消耗900發，但「玩美電波」更客製化，能根據客戶需求做重點治療，所以更加節省民眾的荷包。

除此之外，「玩美電波」還有多道的冷噴技術，擁有可調式冷卻震動系統，能夠在探頭接觸到皮膚同時，利用冷媒冷卻，降低燙傷風險，同時它也不需要顧客處於舒眠狀態。施打傳統電波較疼痛，因此需要舒眠來完成治療，卻也容易增加風險。「玩美電波」有傳統電波和音波的效果，但疼痛有感降低，不需要特別進行舒眠步驟。

「玩美電波」有傳統電波和音波的效果，但疼痛有感降低，不需要特別進行舒眠步驟。(圖:中時新聞網)

「玩美電波」在施作過程不僅不必忍受皮肉疼痛，且能夠讓人快速擁有吹彈可破的細緻臉蛋，舒適安全升級，被譽為是女神製造機。現在愛美又怕痛的民眾，多了一項兩全其美的新選擇，讓人新年美顏氣色好，鴻「兔」大展過好年！