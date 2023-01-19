國民黨台北市前議員羅智強15日在臉書宣布，決定要參選立委。他表示，還沒決定要參選哪個選區，預計在農曆年後，就會做出最後決定。最近有一份最新的民調指出，對於羅智強宣布參選立委，有65％的民眾認為「戶籍在桃園龜山就選龜山的選區」，同時也有27％的民眾認為「可以遷戶籍去其他選區」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》18日對於「羅智強宣布參選立委，但沒決定選哪個選區」進行了網路民調，截至18日23時，已有5000人進行投票，有65％的民眾認為「戶籍在桃園龜山就選龜山的選區」、有27％的民眾認為「可以遷戶籍去其他選區」、有6％的民眾認為「沒有意見」、另有2％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「優秀的人才去哪裡都可以，是金子，在哪都會發光」、「挑戰艱困選區，給你一個讚」、「選區都是需要經營的，別以為在地立委就得讓你選，好好選定衝刺才是」、「選那裡都一樣，選上最重要」、「優秀的人要去一定能當選的選區，選上幫我們電爆這個爛政黨」、「建議到艱困選區」。