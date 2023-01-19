2022九合一選舉綠營慘敗，閣揆蘇貞昌的去留成為近日熱議焦點，而閣員是否隨同內閣總辭也受關注。媒體人張禹宣18日在臉書發文指出，2018年林聰賢為九合一大敗辭農委會主委，當時的副主委陳吉仲在歡送會上還數度哽咽，說「報告主委，一定跟你同進退」，事後接受訪問再度重申並遞出辭呈，然後他就留任當代理主委，並在2019年真除扶正。他大酸陳吉仲「同進退你進我退，主官扛老二哲學」，升官就是這麼簡單。

「陳吉仲的同進退＝你退我才有得進」，張禹宣表示，外傳新內閣人事布局，年後將由林右昌接掌內政部長，也讓原先傳出可能的交通部長位子空出，傾向王國材繼續留任，但令人驚喜的莫過於賣場經理美花姊，與每次喊完同進退就把主官趕下台，自己升任的陳吉仲，也同樣官就原職。

張禹宣指出，2018年12月4日，時任農委會主委的林聰賢為九合一大敗扛起責任下台，當時的農委會副主委陳吉仲，歡送會上還數度哽咽，用非常奇特的鼻音故作難過，但就是流不出半滴淚，搖頭晃腦地說出「報告主委，一定跟你同進退」，事後接受訪問再度重申並遞出辭呈。

「然後呢？然後他就留任了！」張禹宣強調，行政院提出慰留且暫代「代理主委」一職，說好「同進退」的陳吉仲就這樣「我進你退」，在2019年真除，徹底取代林聰賢。時間回到現在，2023年一樣是民進黨大敗後，內閣檢討改組的時機點，陳吉仲再度「故技重施」，在畢業餐會上聲稱自己卸任後要回屏東養豬，提到蘇貞昌要當自己的「助手」，事後甚至補述還要種地瓜葉。

張禹宣直酸，倘若結果真如同傳聞，蘇貞昌黯然下台，陳吉仲卻繼續留任，將驗證在民進黨政府當官，仕途升遷術的不二法門，三字真訣、四字真理：「同進退」你進我退，「主官扛」老二哲學。「升官就是這麼簡單。」