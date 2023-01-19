2024總統大選的潛在角逐者支持度備受關注，TVBS於17日公布最新民調，國民黨籍新北市長侯友宜拿到3成4支持度，領先新科民進黨主席賴清德的2成5，及民眾黨主席柯文哲的2成1支持度，在三腳督的情況下仍保有優勢。國民黨台北市議員徐巧芯18日在《國民大會》節目強調，這個民調很像2022台北市長選舉的民調，在沒有柯文哲的情況之下，藍綠差異會比較大，加了柯文哲後藍綠支持度有縮減，但領先者還是相當明確。

「大家仔細看喔，這個民調有沒有很像2022台北市長選舉的民調？其實相當類似的嘛！」徐巧芯表示，就是說在沒有柯文哲的情況之下，藍跟綠差異會比較大，藍的可能會贏比較多。加了柯文哲之後，看起來(藍綠)兩個人是縮減了，但是領先者還是相當明確。

徐巧芯說，2022年開始打這場台北市長選戰的時候，還不清楚怎麼打，有從錯誤當中不斷學習。後來漸入佳境，逐漸發現說只要穩紮穩打，搭配上側翼的無腦，基本上就能夠成功勝選，就讓側翼儘量自由發揮。

「所以有沒有柯文哲，我覺得不是真的對整體選情影響這麼大。」徐巧芯指出，但是國民黨要提出一個大多數國民黨人能夠接受的人選，這是非常重要的一件事情。