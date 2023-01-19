2022九合一選舉綠營慘敗後，閣揆蘇貞昌的去留備受關注。媒體人單厚之18日在《新聞大白話》節目指出，蘇貞昌發錢不是為了拉民調，而是在數饅頭，等2月立法院報到他還能站在台上就過關，且蘇又喊出「袁崇煥不死」說，暗示總統蔡英文若換掉他就是崇禎。單厚之說，看起來蘇貞昌下台的機會高，否則蔡英文可能會因為他而「跛腳」。

「包進來這件事，就是一個怪！」單厚之表示，要發錢其實很快，因為國民黨一定會開綠燈，但一開始蔡英文說這個決定不容易，隔兩天蘇貞昌卻說就是要發，再隔一天蘇又跑到南部去，取消跟蔡的聚會，說要發6000元。

單厚之說，要發錢的是蘇貞昌跟民進黨立委，不是蔡英文跟民進黨，而蘇要發錢不是為了拉高民調，而是在數饅頭，要看2月1日立法院報到時他還能不能上台，若可以上台就算過關。

單厚之強調，發現金目前已確定來不及在2月完成，可能要等到4月，就是蔡英文想告訴外界，「這筆錢好像不是蘇貞昌發的耶！」加上蘇貞昌之前又提到袁崇煥兩天，意思像是「我下來的話，你蔡英文就是崇禎。」對蔡英文來說，這樣的人留不得。

「原本是擔心賴清德把蔡英文的腿打斷，變成跛腳。」單厚之直言，現在對蔡英文來說，變成如果蘇貞昌不下台，她的腿會被他打斷。