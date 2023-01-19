前教友、資深媒體人王瑞玲近來槓上宋逸民旗下的「藝起發光」教會，不斷在臉書猛打宋逸民做假見證、質疑教會資金流向，日前更痛批宋逸民沒如實報稅，撂下狠話：「我一定會親自去國稅局查個清楚」，稍早，王瑞玲揭露查證結果，直批：「不僅營業項目很多，金錢還可以五鬼搬運來利用，為的就是做大自己的事業」。

王瑞玲18日深夜在臉書說，她拿著110年收據及報稅資料到國稅局，查出開收據的單位必須主動幫贈與人報稅，更指出若奉獻金額和開立的收據不符，得要求對方提供每一筆資料核對，好在儘管報稅日期超過半年，但清楚陳述理由後，國稅局立刻幫忙更正，增加捐贈列舉。

王瑞玲還到營業稅課查詢，從電腦紀錄推論出宋逸民事業範圍很廣，直呼：「才瞭解你們可以用五鬼搬運法，如何用大家辛苦的奉獻，來做大自己的事業和讓大家高舉你們方法！是不是也解開大家對牧者不用做事也可以坐擁上億豪宅！孩子可以出國留英的疑問了！」

她接著砲轟拿出111年奉獻收據，是想提醒船過不會水無痕，直言：「你們連110年的奉獻都交待不清不楚，在我要求下，你們竟寄來這張111年4000元的收據，我再問你們時，久久才寄來110年的收據！」她更說，儘管111年未到報稅時間，某一次教會總幹事團契後，公開點名信徒奉獻擴堂金額，讓她不滿提起此事，指控教會多次編織美好的話術要求奉獻：「這裡會有妳的一塊磚」、「上帝會大大紀念妳」，甚至每次聚完會都會問：「妳繳了沒？」

王瑞玲也提及參與「愛在四月天演唱會」，從教會領取的通告費，甚至由教會代為洽談的所有工作所得，皆已全數繳給教會，怒嗆道：「是我自己選擇這樣做的，請問，我叫誰這樣做了？你們要誣賴我到何時？你們只會不斷的扣帽子給別人！」

王瑞玲怒嗆教會、宋逸民夫婦不要認為自己是受害者，直言從教會成立以來，有無數位藝人像她一樣離開，離開後還被說壞話，試圖破壞成員間的感情，還會封殺電視台的演藝通告機會，甚至用黑道般的文字霸凌前教友，並強調若有任何不實指控，手上有人證、物證、對話記錄，可以隨時公開、或者當庭對證，最後更說不怕宋逸民夫婦提告，自己也會採取法律途徑。