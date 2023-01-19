美國財政部今天發表聲明指出，財政部長葉倫（Janet Yellen）今天與中國副總理劉鶴面談進行了「建設性」討論，葉倫很快將會造訪中國。

法新社報導，葉倫與劉鶴在瑞士蘇黎世（Zurich）舉行了兩人的首次面談，此次會面適逢美中兩國尋求加強關係並且緩和緊張情勢之際。

美國財政部表示，葉倫與劉鶴的面談是「坦誠、實質和具建設性的」、「兩人一致認為，進一步加強關於總體經濟及金融議題的溝通，對全球經濟的運作非常重要。」

此外，美國財政部也提及，葉倫與劉鶴也同意「加強關於氣候融資（climate finance，或稱氣候金融）的合作。

美國財政部指稱，葉倫在與劉鶴「坦誠交換意見」後，期待在不久的將來前往中國訪問，並且歡迎劉鶴訪問美國。

另一方面，中國新華社也形容，劉鶴與葉倫進行了「建設性」對話。據報導，劉鶴表示，歡迎葉倫在「今年適當時候」造訪中國。（譯者：陳正健）1120119