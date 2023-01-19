52歲女星丁寧出道多年，仍活躍於影視圈，育有3名孩子的她，不時透過社群分享個人見解，近日在粉專提及，父母們若在童年有長期存在傷口，如在下一代遇到類似情況時，會完全複製或透過小孩報復受過的傷，她舉例，從小成績不好的自己，在女兒小學一年級，被老師叫去學校談成績落後，便曾心生牴觸到險些變成恐龍家長。

丁寧18日在臉書表示，小時候跟師長關係一直不好，她自問絕非好學生、也不愛唸書，且只服從教練說的話，長大後，在讀一年級的女兒，因為國文考試不及格，被老師要求面談，她當時內心思慮萬千：「我整個是摩拳擦掌全副武裝的要去跟老師『談』！少跟我講學業有多重要這一套，老娘就是不信，我書唸不好，但是我還是把自己過得很好。」

丁寧表示，一見面就強悍告訴老師：「我不在乎小孩子成績，如果老師你在乎，請你讓我知道！」老師對此耐心解釋，當然成績並非最重要的，但若與同學落差太大，可能影響小孩子的自信心，話語剛落，丁寧形容自己「整個從一隻大恐龍變成一隻小倉鼠」，立刻詢問該怎麼幫助孩子，老師則回應班上有實習老師，可以每天上半小時的注音符號，她才鬆了一口氣。

丁寧表示，從那時起就提醒自己別把童年經驗放到小孩身上，且要多去學習跟學校互動，而非對抗學校，她並指出互相體諒的重要性：「家長與老師之間，應該存在著更大的同理心，因為我們都知道照顧孩子有多困難，更別說要照顧一大群孩子了」，更直指若非有意傷害，或者強硬灌輸觀念，皆應該嘗試溝通。

最後丁寧更指出，「生養小孩就是一個機會，來療癒童年的我們。」，她解釋家長在生養小孩的過程中，能夠學到許多東西，其中一項便是經由小孩直面童年回憶，撫慰曾經的傷口，最後真正地長大成人。