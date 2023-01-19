男團Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，去年底正式發行首張EP《Unicorn》，EP共收錄四首歌曲，其中充滿戀愛氛圍的〈想跟你就這樣靠得越來越近〉成為LINE TV BL劇《HIStory5-遇見未來的你》的片頭曲，也是Ozone首次為戲劇演唱歌曲。

很喜歡這首歌的文廷表示：「一直覺得男團要有一首『直球告白』的歌曲，這首歌就是！」同門師兄 GJ蔣卓嘉擔任作曲人和製作人，配唱時GJ帶著他們練習發聲，還傳授歌唱技巧，祖安分享：「老師有一直跟我講說要笑著唱，因為要有男朋友的感覺，就要很甜蜜的笑，所以我全程就一直笑著唱，真的有達到那個感覺。」

〈想跟你就這樣靠得越來越近〉由持修作詞、GJ蔣卓嘉作曲和製作，師兄陳勢安更是驚喜獻聲合音，MV配合歌曲可愛氛圍，六人在MV中難得沒有排舞，而是展現他們自然可愛的一面，上演嬉鬧的日常，六人玩得不亦樂乎，連拍超過20小時都沒喊累，笑容始終掛在臉上，哲言笑說：「文廷把他生平最可愛的狀態都表現出來了。」

祖安更爆料佳辰竟然連跌到都能保持帥氣，讓他們大呼：「不可思議！」〈想跟你就這樣靠得越來越近〉MV則是以六個男孩之間的友情為故事主軸，除了宿舍、客廳、房間等生活化場景之外，現場紅白機、小精靈、桌球拍、積木等等道具，勾起了Ozone內心童真的一面，在拍攝現場玩得不亦樂乎，幾乎直接把打鬧日常呈現在MV當中，祖安笑說佳辰太愛玩，拍攝時不小心跌倒，但竟連跌倒都能控管好表情，團員們原本想看他出糗，反被他「帥到」，讚佳辰是「專業偶像」。