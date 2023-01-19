唱饒組合「沒有才能」推新單曲〈貝特培森的腦迴日記〉，這個由兩位Rappers裴拓、碩美及主唱若欣所組成，平均年齡22歲。他們日前邀來電影 《咒》男主角高英軒跨刀拍攝MV，高英軒飾演神秘預言家為沒有才能「引路」，一鏡入魂演技外加邪氣眼神勾三人電影回憶敬畏三分。

三人在排戲時見到穿全身黑、畫眼影的高英軒，更讓「沒有才能」頓時腦中勾起當時看電影《咒》的恐怖劇情及戲中記憶深刻的「咒語」，入戲太深的三人笑說：「初次見到這位大前輩決得渾身充滿朝氣，結果一上戲不僅感到氣場強大，加上神秘裝扮及被他帶點邪氣卻又堅定眼神震攝到，一時之間想起電影情節，在拿水瓶給他的時後完全不敢直視英軒歌的眼神，讓人感到又敬又怕。」

他們原本在2020年風光簽入華研國際成為公司最年輕新人，在發片後旋即遇到疫情衝擊導致歌唱事業受影響，讓當時還時大二學生的他們對未來感到迷惘，女主唱若欣坦言「不僅沒衝勁，整團陷入創作能量低迷，感覺團體在2021停滯了一年。」

失去動力的三人偶然在日記本上看到＂To Be A Better Person＂這個字，竟如暮鼓晨鐘被打醒，歌名中的「貝特培森」正是＂better person＂的中文直譯，三人透過創作自我信心喊話，更藉此期許自己向成為更好的人的目標邁進，同時也希望跟歌迷傳達，「生活中遇到的所有不順心，可以逃避忽視但要有期限，提醒自己時間到了要站起來好好面對，往我們理想中更好的人前進。」