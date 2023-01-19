英國知名品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）公布「2023年全球品牌價值500強」（Global 500 2023）報告，其中有台積電、富邦銀行及中華電信等3家台灣企業上榜。
2023年全球品牌價值500強前十名分別是亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、沃爾瑪（Walmart）、三星集團（Samsung Group）、中國工商銀行、威瑞森（Verizon）、特斯拉（Tesla）及TikTok/抖音。
台灣則有3家企業上榜，排名最高的是台積電第87名（去年第93名），接著是富邦銀行第425名（去年385名），再來是中華電信第447名（新上榜）。
在國家占比方面，美國共有201家企業入榜，占49.7%，其次是中國79家，占17.9%，德國則是24家名列第三，占6.0%。（譯者：陳正健）1120119
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