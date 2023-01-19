30年前我在美國紐約市的聯合國總部，首次看到「打結的手槍」，才剛在美國和台灣經歷過治安黑暗期的我，了解民眾對於暴力的厭惡，多麼希望我也有魔法，能讓所有歹徒手上的槍都打了死結！

10年前我在瑞士日內瓦的聯合國廣場上，望見那把「斷腿的三腳椅」，以及在「三腳椅」前進行的人權團體和平示威。

那時，台灣在通過「殺傷性地雷管制條例」後，花費46億元，將近7年的時間，清除了金馬地區共約10萬枚地雷，終於在102年完成無雷家園。

就在不久前，美國政府公布出售台灣14套火山佈雷系統，這套系統發展幾十年來，我們是唯一的買家，沒有其他的愛用者，但是，據「陸軍」說10分鐘可以佈下1.34萬枚地雷，可以有效阻絕進犯的共軍！

沒有說清楚講明白的是，十分鐘佈下的萬枚地雷，是在台灣本島的灘頭海岸，我的同學群組中貼出這則消息：「 國防部公佈布置地雷北部有林口海邊寶斗厝海灘、再來是林口隔壁海湖海灘」，他們知道我住在大林口地區，他們知道我經常四處趴趴走，所以提醒我誤入雷區，向來地雷傷害的多是無辜百姓。

我知道因為我的挺身而出，反對在台灣的土地上佈雷，塔綠班們不惜抹紅我為中共的同路人。我多次聲明，為了台灣，即使是花甲老嫗的我也願意為國而戰，不惜犧牲自己的生命。但是，我反對在台灣的土地上佈雷，我反對引戰。

作者為立委、前警大教授

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