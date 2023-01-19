【愛傳媒簡秀枝專欄】這是個感傷的季節，到一殯送別黃寶琴。花團錦簇中，寶琴妹妹的笑容依舊。61歲的黃寶琴，被公認是紙本出版世界的守護者，她永遠藏身在藝術家之後，透過她的創意巧思，呈現出極致。

黃寶琴也是傑出台灣當代藝術家周慶輝的愛侶，兩人在藝術創作世界，同甘共苦，真愛相隨。

從發現癌病到去世，約莫2年，吃足苦頭，就在2022年最後一天，一向熱愛生命的黃寶琴，沒有跨過年，孤獨遠飛，留下大家的感傷與不捨。結髮夫婿周慶輝頓失知音，在追思會上淚留滿面，他以沙啞嗓音，感謝友朋來送行，同時也感謝愛妻，大半生來無怨無悔、相知相守。

也好，病痛折磨，寶琴已經身心俱疲，她需要休息，也許在另一個世界，她可以無病無痛，好好休息，繼續當紙本設計的快樂天使。

告別儀式在一殯景行廳，上百盆純白色蝴蝶蘭，含芳吐瑞，都是好朋友致哀心意，中央走道上，是公司行號致贈的花束成列，看得出黃寶琴的好人緣，以及她在事業發展上，卓然有成，深交友朋滿天下。祭台上有別於一般式場的肅穆莊嚴，改以淡綠、淺粉、亮白色的各式花卉，打造出花海世界，以美美的、香香的送別黃寶琴。

明牟皓齒、黝黑皮膚，黑色鏡框，加上俐落白色襯衫，黃寶琴以自信樂觀的眼神，出現在兩段影音片中，她熱愛工作，熱愛朋友，就跟她熱愛生命一樣，在她的生命紀錄當中，永遠沒有「放棄」的字眼。像製作齊柏林《看見台灣》精美專書，她回到設計的初心，隱身在藝術家背後，推陳出新，始終把光環留給出版的主人。字字句句，都專業創意人的視野、修煉，讓人打從心底佩服不已。

在出版世界，她曾經熬更守夜、日月拼搏，留下許多擲地有聲的經典出版作品，持續證明她的創意、專業與堅持。

在感情世界，她也扮演藝術家周慶輝身後，最忠實的支持者，當藝術創作低潮難產時，或者藝術家為創作，浪跡天涯，孤獨寂寞，黃寶琴最懂周慶輝，助他、護他，為他排憂解愁，夫妻倆同心協力，過關斬將，讓慶輝作出許多意涵深遠的扛鼎大作，在當代藝術界熠熠生輝，成為名實相符的台灣之光，懿名遠播，也影響深遠。

這樣的才子佳人，在創作長路上，孜矻前行，無畏逆境，好不容易找到路子，累積出成果，但天忌英才。

對於一位熱愛生命、熱愛創作，熱愛親情友情的黃寶琴來說，61年的生命是不夠的，歲月太匆匆，讓她壯志未疇，含冤忍屈，讓人直呼可惜。

齊柏林的空拍影像，為什麼台灣呈現影像座標與高度，黃寶琴就是那位把齊柏林積累25年經驗、30萬張照片，900小時空拍底片，留下空拍美學影像畫冊，讓紙上電影在創意唯美中，化為紙本出版，展現紙上電影的時代意涵。

黃寶琴念茲在茲的是，具有手感的閱讀形式，必須存活下來，她用畢生最大的熱忱催生成功，留下地景藝術的崇高指標，化作永恆經典範例。

齊柏林、黃寶琴相繼羽化成仙，遺愛在人間，任人唏噓不已。

生命不在於長度，而是在於熱度、厚度與精彩度，黃寶琴曾經這麼用心用力地生活過、拼搏過、奉獻過，透過她的設計編排的出版品無數，這一切已經足夠了。

誠如蕭瓊瑞老師說，黃寶琴是遠行，非永別，大家為她的生命，感到驕傲，共同見證她一生的熱情、勇敢、無私以及掏心掏肺。

上帝愛她超過我們，走吧，放心地走吧，去陪伴上帝，我們會和周慶輝，繼續結伴前行，緬懷著她的顰笑與祝福，一樣無懼向前。

送上黃寶琴生前最喜歡的素雅鮮花，願她一路好走，我們來生再聚！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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