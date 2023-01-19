【愛傳媒張若彤專欄】問：請教一下，看到網上有人說，1946年中國兵搶台灣農民的米，説1946年4月18日霧峰鄉民〈為籲請政府寬貸徵收米糧以蘇民困事敬陳〉手稿中提到，1946年3月14日警備司令部蔡繼琨少將率軍隊三十餘名，並帶機關槍數架，分乘卡車，包圍霧峰農會，拔刀擰槍，滿口惡聲，強迫該會副會長林士英打開倉庫，將存米二千餘包搬運一空，其舉動之蠻暴，令人莫辨其為官軍與土匪。這種蠻橫搶米之惡行，另如林獻堂日記所言：「臺中縣下要取四千噸」，造成臺中各鄉鎮農會存米被搜刮一空。民無米可食，只能以樹薯籤粉代用食。

請問這件事的真實性？

答：有這件事，但不是他們所說的這個意思。

1945年有兩期稻作，根據日本總督府的配給政策，扣除自用的部分委託農會統一收購以供配給，但因為災害欠收和日本投降後失去統治能力，民眾抗繳的狀況嚴重，在政權交接期間，日本方面有和長官公署說明這個狀況，並建議國民政府方面要使用軍警來延續政策，否則難以應對戰爭影響下米糧所謂「絕對量不足」的問題。

陳儀接管之後，發現台灣雖號稱糧倉，但各地米穀欠繳嚴重，根本不可能照原定計畫實施配給、更不可能有米穀接濟省外。在拒絕了中央要求台米運陸的命令後，陳儀做了民意調查，得出台灣民眾大多數希望廢除配給制的結論（特別是農民希望廢除配給），於是從善如流：

1.將配給制度給廢除

2.免除光復後的1945年二期稻穀的徵購，但已繳者也不退還，另給金錢及布匹獎勵其未抗繳（當時人造絲亦屬價高）

3.日本時代的1945年一期稻作應繳卻未繳的部分仍要追繳

4.禁止米穀運出省外。

於此同時給佃農一個權利。

5.可以自由選擇是否依（明顯低於市價的）官價折算金錢向業主交租

聰明的佃農當然選擇以金錢交租、把米穀掌握在自己手上。

政府手上也需要掌握一部份米穀，因此政府希望將先前徵收進來（放在農會倉庫）的部分米穀封存，以供急需和每月軍糧。實際陳儀派兵拿走的，是官方在更早就徵收、存放在農會的米。

戰後米穀的黑市價飆漲，地主惜售手上的米穀、佃農不把手上的米穀拿出來賣、商人也在觀望居奇，一般民眾在配給中止之後，在市面上買不到米，大家都把腦筋動到了政府已經收起來的米穀身上，覺得要拋售、要解決民食，也是政府先把政府手上的（那些沒有抗繳的笨蛋所繳出的）米穀拿出來，至於公用的軍糧和緊急存糧，民眾才不管那麼多（當然這也不怪他們）。

一度政府以為市面上真的沒米，因此地方政府曾許諾撥付政府手上的米糧給民眾應急，並想辦法協調用煤向福建省換米、向中央求救，但後來發現民間是有米的，只是囤積了起來，伺機獲取暴利或走私。

而台灣海峽走私的熱門季節，就是在東北季風停息、農曆年後、颱風季節前的短短幾個月，也就是所謂「中國兵搶台灣人米」事件的當時。

民眾希望在配給中止、停止徵購後，繼續靠政府發給米糧，這是雙方的爭點所在。

從民眾的角度，雖是政府早先收購的米穀，但政府先前應民眾請求、已經答應要拿出來撥給民眾，那說話要算話；從政府的角度，之所以答應給民眾，那是之前以為民間完全沒米，民間如果明明有米，政府再把軍糧和緊急存糧丟出來，反而是圖利奸商與走私客。

客觀來說，米只是食物的一種，當時亦有雜糧與國際援助的麵粉平價供應。米貴，吃其他的食物或雜糧這是當然之理，硬要吃米才奇怪。戰後台灣無米可食雖然嚴重、也真的有人餓死，但並非絕路，比起周邊各國普遍的嚴重饑荒，動輒數萬、數十萬的餓殍，那更是小巫見大巫。

事實上，配給制度之所以廢除的其中一個大原因，也是因為部分民眾仗著政府配給米，因戰爭配給中斷時，寧願成群結隊當乞丐討飯也不願意改吃雜糧，這種刁民行徑，都寫在陳儀向蔣中正報告廢除臺灣米糧配給、並請求蔣中正下令將各省糧食與肥料接濟台灣的報告裡。

配給制度既然依照台灣民眾的意見廢除了，還把糧食責任完全歸於政府也並不公允，事實上許多人是拿米穀走私出省、賺取法幣、日圓、乃至黃金或以物易物，以規避當時戰敗日本的貨幣（台灣銀行券、日本銀行券）下場未定的風險，這部分可以參閱拙作《原來二二八》。

1946年兩期稻作陸續收成之後，省內買不到米的情況也並未緩解，事實上整個1946年，政府依法徵得的米穀僅佔年收穫量約5%，此時問題在哪已經很明顯了，且大家對奸商匿米不賣 群情激憤、民氣可用，陳儀於是下重手，強制大家限期依公訂價出售手上米穀，並對走私囤積者祭出重刑政策（最高可處死刑），查獲的囤積走私米糧平價在市場上拋售，供消費者限量購買。在1947年2月的最後一週內就緝獲百萬斤走私囤積米穀，並搜索逮捕囤積數十萬斤的大戶，搜索的隔天就立即爆發了二二八事件。

作者為《究竟二二八》作者

照片來源：作者提供。

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