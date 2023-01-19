北市警中山分局長許頌嘉（前排左四）18日向分局同仁辭行。（翻攝畫面）

警政署17日發布158名警監的高階人事案，牽動六都分局長洗牌大調動。158人今（19）日交接到任，今天也是農曆年小年夜前、公務員最後一天上班日，警界罕見在這天大調動。18日各異動警官與原單位告別辭行，北市警中山分局長許頌嘉在同仁下班前，透過勤務中心的廣播群呼道別，「各位同仁，大家珍重再見，期許繼續擦亮中山分局的招牌。」一番感性話語，感動不少同仁。

根據警政署發布的人事資料，這波調動以分局長升職連動為主，由於上周剛調整過全台20縣市警局長和警政署組室主管，這次幾乎沒有三線二星的外勤主管缺，「高危勞」的六都資深、繁重分局長只剩下專業單位的主任祕書缺可升遷，包括北市中山、萬華、新北板橋、桃園、中壢、台中六分局、高雄新興分局長，都只能派升至鐵路警局與保警主祕。

其中，在中山分局長任職近2年、717天的許頌嘉，18日下班前，透過分局勤務指揮中心廣播系統，「親聲」向同仁辭行。他說，「大家好，我是分局長許頌嘉，當面辭行我怕會感動地流眼淚，所以用廣播的方式向大家告別。」

他首先感謝分局全體警察的付出，讓轄區治安、交通與為民服務業務都能順利推動，取得佳績。他說，猶記得當初以戴著鋼盔往前衝的心態就任，如今鋼盔準備卸下。他期勉分局同仁持續擦亮中山分局的招牌，「我以你們為榮，大家珍重再見！」短短1分多鐘的辭行廣播，讓分局同仁既驚喜又感動。

為求治安無空窗、人事安定與鼓勵同仁士氣，警政署趕在農曆年前大規模調整警監以上的高階職務。由於俗稱「春安工作」的加強重要節日安全維護工作持續進行中，年前六都分局長交接，警政署要求所屬無縫接軌，立即掌握轄區治安狀況。而年後也將再調整兩線四的縣市分局長人事。