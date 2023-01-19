美國政府數據顯示國內經濟疲軟，加上聯邦準備理事會（Fed）官員道出鷹派言論，引發對於聯準會將維持貨幣緊縮政策的擔憂，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌613.89點或1.81%，收33296.96點。
標準普爾500指數下挫62.11點或1.56%，收3928.86點。
那斯達克綜合指數挫跌138.10點或1.24%，收10957.01點。
費城半導體指數下跌18.01點或0.64%，收2789.47點。（譯者：陳正健）1120119
美國政府數據顯示國內經濟疲軟，加上聯邦準備理事會（Fed）官員道出鷹派言論，引發對於聯準會將維持貨幣緊縮政策的擔憂，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌613.89點或1.81%，收33296.96點。
標準普爾500指數下挫62.11點或1.56%，收3928.86點。
那斯達克綜合指數挫跌138.10點或1.24%，收10957.01點。
費城半導體指數下跌18.01點或0.64%，收2789.47點。（譯者：陳正健）1120119
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