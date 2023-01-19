農曆過年返鄉吃團圓飯，但對於成年人來說，最苦惱的莫過於親戚小孩紅包到底要包多少，包太多破財，但包太少又怕面子不夠，親戚給白眼，就有網友忍不住詢問到底紅包錢要包多少才公道，引發熱議，多數鄉民都給出自己心目中答案。

女網友在PTT發文詢問，抱怨新年到了，又是散財的時刻，因為要包許多紅包，其中自己最苦惱的，就是到底要包多少給姊姊的3歲小孩，「姪子的紅包到底要怎麼包才公道啊」？

不少鄉民主推200元：「200就好了吧，畢竟就是走習俗過個流程」、「身為一個3歲孩子的媽，會覺得不用包，有的話互相給200就好」、「200元，心意有道就好，會嫌的下次就別包了」、「200元很公道了」、「看自己財力啊，真的沒那麼本事就200，不然乾脆不要包，好好說大家都能體諒」。

也有其他人給出600元的答案：「600啊，數字吉祥又不會負擔太重」、「比較有交集的給600，剩下的可以不用包」、「我都包600，親一點的1000」、「600最好，200也可以，不要包1元這種白目數字就好」、「600其實夠多了，可以吃很好的三餐了」、「比較親的1200，不熟600，其實200真的夠了」。