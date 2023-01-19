迎接農曆春節，家家戶戶大掃除，除舊布新，不少家庭門口都出現淘汰家具等待回收，就有一名網友貼出自己看到的家具照片，其中一件大型家具引起大家注意，笑說「每個人家裡都有」。

網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張過年前大掃除照片，只見照片中有桌子、椅子、飲水機、收納櫃、音響架等物品，其中最顯眼的就屬前面的三層藤製櫃子，散發著滿滿的年代感。

原PO貼出一張大掃除照片，不少網友看到圖中的藤櫃驚呼「我家也有」。(圖／路上觀察學院)

原PO也忍不住註解「每個人家裡都有的櫃子」。照片曝光後吸引6500人按讚，將近1000則留言。網友紛紛留言，並分享自己的照片，笑說還真的有：「欸，我家真的有耶」、「想說有夠眼熟，原來是我家也有啊」、「笑死，我們家也有，現在已經被貓霸佔走了」、「我家的連外型都一樣」、「去年才清掉XD」、「我家的已經陪伴自己30多年了，捨不得丟」、「這是每家的標配吧」。

對此也有內行人出面解答，表示70年代，台灣藤編家具出口量極大，幾乎都集中在台南關廟一帶，許多藤椅、藤架都是在當時製造出來，流通全台，直到原物料國印尼限制出口後，產量才會大幅減少。