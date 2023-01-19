根據衛福部100年針對全台22縣市進行的調查，4成國人過完春節後增胖近2公斤，所以每到農曆年，民眾總會注意熱量較高的年菜、零嘴，深怕肥肉上身影響健康，但專家提醒，除了熱量外，依據對健康危害程度評選出「重傷害年菜前三名」，冠軍是廣為周知的養生湯品，原因是脂肪太多，恐讓三高數值更加惡化。

農曆年到來，大家最熟悉的莫過於一道道的年菜，營養師高敏敏就公布各式年菜的熱量表，提醒大家要有所節制。例如筍絲蹄膀（1500公克）是4103大卡、米糕油飯（1000公克）2607大卡、紅燒獅子頭（8顆800公克）2536大卡、東坡肉（550公克）2448大卡、燉全雞湯（2500公克）1683大卡、烏魚子（一片200公克）800大卡、佛跳牆（2480公克）2532大卡。

「雖然熱量是重要的參考指標，但不是唯一！」營養師程涵宇提醒，許多年菜的傷害往往「深藏不漏」，卻一點一滴影響健康，她特別為本刊評選出重傷害前三名，依序為富含膠質的湯、米糕或油飯、烏魚子。

許多年菜的湯品都標榜真材實料、富含膠質，讓人覺得喝了一口彷彿吸取淬鍊的精華，但實際上一口一口地喝下去，恐怕營養價值無法吸收，卻反而攝取過多油脂。程涵宇說，「許多年菜湯品號稱富含膠質，這些膠質普遍是來自於豬皮、豬腳、雞腳等，例如花膠湯、豬腳湯等，其中含有許多高熱量的飽和脂肪，所以湯品看來濃稠美味，但其中的膠原蛋白分子太大，人體是難以吸收的，反而吃進過多的脂肪。」

這些富含膠質的湯品，尤其不利於高血壓、高血糖、高血脂等三高族群，過多的脂肪恐怕會讓病況更加惡化，程涵宇建議選擇清湯較佳，例如雞湯、魚湯等。

烏魚子膽固醇驚人！一小片就有1483mg/dL的膽固醇，足足是1顆雞蛋的7倍多。（圖／林士傑攝）

Q彈又有嚼勁的米糕或油飯，也是年菜常見的品項，程涵宇表示，米糕與油飯是使用長糯米，糯米支鏈澱粉含量高達99%，黏性高、結構分枝多，不好消化。最重要的是，米糕或油飯的升糖指數高，也就是升血糖速度較快，不利於糖尿病患，也容易囤積脂肪，建議先吃蛋白質及蔬菜食物，幫助延緩血糖上升速度，並且不要吃過多，同時慢慢吃，就能讓傷害降低。

經過鹽漬、日曬風乾的烏魚子，是許多老饕們的最愛，同時也是過年期間許多人送禮的首選。「光是1片烏魚子（225公克），膽固醇竟高達1483mg/dL，1顆雞蛋的膽固醇才200mg/dL，相較之下，就可以知道烏魚子真的是非常高！」程涵宇說。

雖然目前營養指南已取消膽固醇上限建議，但是程涵宇建議以下6類人還是要謹慎攝取膽固醇，包括膽固醇已偏高者、家族性心臟血管疾病史者、肥胖、脂肪肝、高血脂、天生代謝膽固醇能力不佳或合成膽固醇量偏多者。

另外，烏魚子的鈉含量也需要注意，約一口的烏魚子鈉含量就有115毫克，成人一天上限約2400毫克，不小心吃太多烏魚子就容易超標，建議一天吃3~5片烏魚子即可。

營養師程涵宇提醒，除了注意年菜的熱量之外，也要當心脂肪、膽固醇等其他危險因子，以免不知不覺中傷害健康。（圖／程涵宇提供）

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