年菜不僅熱量高，份量通常也較多，所以許多人農曆春節期間幾乎天天都在吃剩下的年菜，專家傳授年菜復熱的4原則，最重要的關鍵是掌握保存與復熱溫度，只要做得好，並不會有太大的問題，但唯獨蔬菜不建議放隔夜，因為營養價值幾乎全流失，最好當天就吃完。

春節來臨，雖然習俗上會擺滿年菜來象徵福氣，但營養師程涵宇提醒年菜的份量還是要適中，如果準備太多，不僅容易吃多變胖，也會有更多剩菜問題。「我們家一向都是每天煮得剛剛好，這樣才能吃到最新鮮的營養素，不然要處理剩菜也很辛苦。」

如果真有剩菜，程涵宇建議採取以下4原則，第一，吃完飯後，食物就立刻放進冰箱減少細菌孳生、避免食物中毒；第二，放置冰箱時，建議將熟食放上層、生食放下層，避免交叉汙染；第三，冷藏不超過2~3天，若預期3天內輪不到再次出場的菜餚，就先放進冷凍庫；第四，復熱時要煮滾才能再食用。

程涵宇說，剩菜的保存跟溫度是關鍵，只要正確復熱就不會有太大問題，但唯獨蔬菜避免復熱，因為水溶性維生素不但會流失，而且也會變黑、變黃，建議現吃較好。

程涵宇笑說，隔夜菜唯一的優點就是可以撈油，例如滷肉、高湯冷藏後會有一層乳白色飽和脂肪浮在上頭，復熱前先撈除掉，這樣下一餐就不會吃進這麼多油。

年菜放置冰箱時要避免交叉污染，建議將生食、熟食分層擺放。（圖／黃鵬杰攝）

營養師黃筱菲則在臉書PO文分享年菜份量的「221原則」，2道全蔬食料理如三杯杏鮑菇或炒青菜、2道半葷素料理如彩椒炒牛肉與白菜滷、1道主菜如香烤肋排或清蒸鱸魚，份量非常適合一般的小家庭。

黃筱菲說，如果覺得要有一鍋湯，就將湯品列入全蔬食或半葷素料理中，同時也盡量避免加工食品與過多的湯汁。高敏敏營養師則建議，除了準備適量的年菜，享用大餐的時候也可以利用技巧吃得適量。

例如全穀雜糧吃8分滿碗，例如將米糕等換成芋頭、山藥等；豆魚蛋肉類如東坡肉，只要吃1個手掌大小厚度即可；蔬菜吃1.5個拳頭、餐後水果吃1個拳頭，只要花一些心思就能讓過年的餐桌上兼具巧思與健康，大家一起團圓又無負擔。

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