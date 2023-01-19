除了滿滿的年菜之外，許多人過年也會備好一箱箱的零嘴，更何況還有許多禮盒！專家提醒「涮嘴系零食」最恐怖，最可怕的是年糕，光是2片就相當於一碗飯的熱量，其他依序是牛軋糖、蛋捲，提醒民眾千萬要有所節制。

營養師程涵宇特別偏愛的年節食物正是年糕，「小時候媽媽過年都會先煎年糕，從上菜前我就開始偷吃，一直到吃完飯還是繼續猛吃年糕。」直到長大後，年糕還是程涵宇的最愛。

不過，別看年糕小小的一塊，但熱量可是相當驚人，「1片60公克的年糕熱量是140大卡，相當於半碗飯，所以2片就等於吃下1碗飯，尤其是糖尿病患更要注意分量。」

程涵宇說，如果是炸年糕就更加可怕，由於需要裹粉油煎或油炸，所以會導致熱量增加1.8倍，光是1片炸年糕熱量就高達248大卡，幾乎快等於1碗飯。「因為年糕是甜食、又是澱粉類，為了要吃它，我就會減少自己的主食額度，有時甚至完全不吃飯、麵來平衡熱量。」

牛軋糖是近年來很夯的零嘴，很容易愈吃愈涮嘴，但吃下6顆就已攝取36公克的添加糖，已是一天上限。（圖／CTWANT資料照）

除了年糕之外，牛軋糖、蛋捲也屬於涮嘴系零食，「一顆9公克牛軋糖熱量為50大卡，吃6顆就等於約一碗飯的熱量。」程涵宇說，牛軋糖成分中的奶不是只有奶粉，還有來自於奶油，所以6顆牛軋糖即含有36公克的添加糖，直逼進每天添加糖攝取的上限（以1500大卡計，每日糖上限為總熱量10%，也就是37.5g），最好還是少吃為妙。

而蛋捲一向是過年時最常見的零食之一，程涵宇說，一根蛋捲86大卡， 3根蛋捲258大卡就直逼一碗飯熱量，而且一根蛋捲的飽和脂肪就有8公克，非常驚人，不利於三高病人。

程涵宇建議過年期間若吃了上述這些零食，正餐的澱粉量就要減少，例如飯、麵、蘿蔔糕等都要減量，最後先吃正餐、再吃零食，才不會一下子吃過頭，同時最好都在白天吃，比較不會累積脂肪在身上。

至於三高族群、慢性病患，年節期間的飲食要盡量選擇低油、低糖、高纖，同時要均衡飲食，避免吃臘肉類食品、沾醬、滷製食品、火鍋湯品等，由於這些食物含有大量糖、鹽及油，對於糖尿病、高血壓、腎臟病患者，都是應減少攝取的食品。三高患者建議可多攝取高纖維的蔬菜適量水果。

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