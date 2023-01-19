今天是農曆年前最後一個上班日，天氣和前幾天差不多，還算穩定。明起連續假期10天，將有明顯變化。一股強冷空氣正南下，預估年初二（23日）抵達，全台氣溫陡降，最低溫下探6度；初三（24日）、初四（25日）兩天，高山地區甚至有機會下雪。

今迎風面雲層較多，降雨集中在東部海面，大台北東側、宜蘭局部地區也有短暫雨。清晨南投、嘉義已跌破10度，今各地氣溫：北部11至19度、中部10至25度、南部11至26度、東部13至25度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，明小年夜至除夕清晨，東北季風略增強，低溫變化不大，不過水氣稍增，北海岸、大台北、東部有局部雨，新竹以南晴時多雲。

除夕白天、大年初一這兩天，是寒流來襲前天氣最舒適的兩天，整個西半部晴時多雲，初二開始，將連凍3天。

在各國調整強度後，吳德榮指出，初二這波冷空氣達「寒流」機率極高，初三、初四低溫下修，原先預估8度，現在只剩6度；高山甚至有降雪機率，可望迎來兔年第一場瑞雪。