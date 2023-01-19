台北市副市長李四川上任後，其施政內容備受各界關注。北市文化局長蔡詩萍就分享了一張他與李四川合影的照片，並發表了自己對李的看法，除大讚李確實很專業，工程思考的邏輯「乾脆、俐落、不囉嗦」，他受益很多外，也直呼，李很紅，但與他同框入鏡的戶外工作場合，實在難得。

「很多人叫他『川伯』，但我只能稱他『川哥』，難得跟『川哥』李四川副市長同框。」蔡詩萍昨（18）日在臉書發文指出，其實他與李四川一起開會、討論事情的機會不算少，但畢竟李是工務專長，而自己僅負責文化事務，領域還是差距很大。然而，文化事務也有涉及工程的部分，如古蹟修復等，因此，他跟李四川討教的機會也不是沒有。

蔡詩萍說明，照片中他會與李四川同框的原因，是因為在信義路原AIT舊址上，未來將會矗立兩棟連結成一體的「台北音樂廳暨圖書館」，而由於音樂廳是屬於文化局業務，因此，他多了很多跟工務體系開會請教的接觸。

蔡詩萍接著說，李四川當天下午去AIT舊址的目的，是了解是否可以暫時提供停車空間給附近居民，於是他親自帶領幾個局處，現場勘查。蔡詩萍也提到，寒風凜冽，尤其是在空曠的場域，但他們一行人時而認真，時而輕鬆，「倒也暖和了現場不少淒厲的寒意」。