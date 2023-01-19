臉書網友留言。（圖／截自臉書）

副總統賴清德昨（18）日就任民進黨主席，即強調將共同完成一項使命、兩項任務及四項黨務革新，其中就包括徹底解決學倫問題。賴表示，將以誠信原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，以真實和能力爭取民眾支持。此說法引熱議，不少網友認為這不僅講的是因雙文遭「雙殺」而退選桃園市長的新竹市前市長林智堅等人，傳說中的「1.5個博士」與「封存30年論文」才是最該緊張的。

賴清德致詞表示，他懷抱著戒慎恐懼的心情，扛起重整民進黨旗鼓；談到第一項革新就是積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題；對執政黨而言，必須要用更嚴格的標準自我要求；任何與黑金相關的人或事，民進黨將採取積極行動，徹底解決黑金影響民進黨的價值和聲譽。

對此，賴清德進一步指出，要以公平、公正、公開的機制，擴大人才甄補，以民主原則團結民進黨。民進黨自創黨以來，就是大鳴大放，是對內競爭、對外團結的民主政黨，以誠信原則建立制度，審視候選人的學倫問題，並要求所有從政同志誠實面對。

賴清德一上任就喊要「徹底解決學倫問題」，引發外界不少聯想，也在網路掀起討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「先解密大總統的論文案」、「1.5剉咧等」、「1.5個博士會不會變0.5個博士呢？我們拭目以待」、「難怪EE姐那麼恨賴清德！根本哪壺不開提哪壺」、「EE表示：」「這應該不是衝著林智堅說的吧？」「一上任就講這個，是衝著誰啊？」